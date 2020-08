W. Buffettas rado, kur įdarbinti milijardus grynųjų

Warrenas Buffettas. Rick Wilking („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Warreno Buffetto investicijų konglomeratas „Berkshire Hathaway“ antrąjį ketvirtį išleido rekordinį kiekį lėšų savų akcijų supirkimams (buybacks). Tačiau neįdarbintų grynųjų apimtis siekia rekordus.

Anot bendrovės pranešimo priežiūros institucijoms, per antrąjį ketvirtį „Bershire Hathaway“ savų akcijų supirkimams išleido rekordinius 5,1 mlrd. USD, tokiu būdu pademonstruodamas tikėjimą kompanijos perspektyvomis.

Per griūtį rinkose kovo pabaigoje ir po to sekusį ralį rinkos punditai kritikavo W. Buffettą, kad šis nepasinaudojo atpigimu rinkose ir neišnaudojo progos įsigyti atpigusių bendrovių. Vietoje to „Bershire Hathaway“ dargi pardavė keturių JAV skrydžių kompanijų akcijas dėl pandemijos poveikio jų veiklai.

Net ir po rekordinio savų akcijų supirkimo per antrąjį ketvirtį „Berkshire Hathaway“ sukauptų grynųjų kiekis pasiekė rekordinius 146,6 mlrd. USD birželio pabaigoje.

„Edward Jones“ analitikai „Bloomberg“ teigė, kad aukštu tempu „Berkshire Hathaway“ savų akcijų supirkimai tęsiasi, esą liepą supirkta savų akcijų už 2,4 mlrd. USD.

Nuo metų pradžios „Berkshire Hathaway“ akcijos vis dar yra atpigusios apie 8%.

Konglomeratas paskelbė antrojo ketvirčio rezultatus. Veiklos pelnas per metus sumažėjo 10%, iki 5,51 mlrd. USD.

Savo ruožtu dėl finansinių investicijų prieaugio per antrąjį ketvirtį, kuris siekė 34,5 mlrd. USD, antrojo ketvirčio grynasis pelnas per metus padidėjo nuo 14,1 mlrd. USD iki 26,3 mlrd. USD.

Tačiau W. Buffettas yra jau seniau įspėjęs investuotojus pernelyg nekreipti dėmesio į grynojo pelno svyravimus, nes jis apima nerealizuotų investicijų pokytį ir pasižymi dideliu kintamumu kas ketvirtį.

Kas išties svarbu investuotojams, yra „Berkshire Hathaway“ valdomos draudimo bendrovės „Geico“ veikla. Konglomeratas įspėjo, kad draudikės rezultatus pandemija neigiamai veiks tiek antrąjį šių metų pusmetį, tiek kitų metų pradžioje.