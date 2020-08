Tęsiasi investuotojų nusivylimas Europos bankais

Daniel Leal-Olivas (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Bankų „Societe Generale“ ir „HSBC Holdings“ akcijos pastebimai krinta, investuotojams sužinojus po atidėjinių ir nurašymų likusį pelną ir nuostolį.

Pirmadienį beveik 5% pinga „HSBC Holdings“ akcijos po to, kai didžiausias Europos bankas pranešė, kad antrojo ketvirčio pelnas smuko 96%, iki 192 mln. USD. Analitikai tikėjosi vidutiniškai 1,3 mlrd. USD.

Pajamos krito 4%, iki 13 mlrd. USD.

Investuotojus nuvylė 3,8 mlrd. USD atidėjiniai blogoms paskoloms, buvo tikėtasi bent 1 mlrd. USD mažiau. Iš viso per pusmetį HSBC jau atidėjo 6,9 mlrd. USD.

Bankininkystės grupė taip pat pakoregavo prognozę dėl atidėjinių šiems metams ir dabar vietoje 8 mlrd. USD planuoja per šiuos metus atsidėti iš viso 13 mlrd. USD.

Be to, bankas pranešė, kad spartina personalo mažinimo programą, pagal kurią numatyta atleisti per 35.000 žmonių.

Nuo metų pradžios „HSBC Holdings“ akcijos jau atpigo 55%.

Pirmadienį popiet prancūzų banko „Societe Generale“ akcijos yra atpigusios 3,3% po paskelbtų antrojo ketvirčio rezultatų.

Analitikai tikėjosi prancūzų grupę uždirbsiant 183,1 mln. Eur grynojo pelno, tačiau faktas buvo 1,26 mlrd. Eur nuostolio.

Gautos 5,29 mlrd. Eur pajamas neatitiko lūkesčių dėl 5,52 mlrd. Eur.

Tiesa, apatinei eilutei neigiamai atsiliepė tai, kad per antrąjį ketvirtį bankas apskaitė 1,33 mlrd. Eur vienkartinių sąnaudų rinkų ir paslaugų investuotojams padalinyje, įskaitant 684 mln. Eur vertės nurašymus.

Akcijų padalinio pajamos palankioje rinkų aplinkoje siekė 142 mln. Eur, tačiau rinka tikėjosi 313 mln. Eur. Lūkesčius dėl 556 mln. Eur pranoko 700 mln. Eur pajamos iš fiksuoto pajamingumo priemonių prekybos padalinio.

Investuotojus nuvylė ir atidėjiniai blogoms paskoloms. „Societe Generale“ atsidėjo 1,28 mlrd. Eur, kai rinka tikėjosi 1,1 mlrd. Eur. Antrojo ketvirčio atidėjiniai buvo didesni už pirmojo ketvirčio, kai atsidėta 820 mln. Eur.

Nuo metų pradžios „Societe Generale“ akcijos yra atpigusios per 60%.

Pastarieji rezultatai pratęsia nusivylimą, kurį praėjusią savaitę investuotojams sukėlė „Deutsche Bank“, „Barclays“, „Santander“.