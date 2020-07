Bankų pelnas pirmą ketvirtį aptirpo 28,5%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvoje veikiantys bankai šių metų pirmąjį ketvirtį uždirbo 65 mln. Eur grynojo pelno – 28,5% mažiau, nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį.

Pelningai šį laikotarpį baigė 10 bankų ar užsienio bankų filialų, nuostolingai – 5. Tarp pastarųjų dominavo vykdantys reorganizacijas, veiklą pradedantys ar ją nutraukiantys dalyviai, skelbia Lietuvos bankas.

Bankai pirmą ketvirtį uždirbo 129,5 mln. Eur grynųjų palūkanų pajamų – 12,5 mln. Eur, arba 10,7% daugiau nei 2019 m. pirmąjį ketvirtį.

Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, beveik nepakito ir sudarė 55,8 mln. Eur.

Sezoninis indėlių smuktelėjimas

2020 m. pirmąjį ketvirtį indėliai bankuose išaugo 423,2 mln. Eur, arba 1,7 %, iki 25,4 mlrd. Eur. Augimą lėmė išaugę valdžios sektoriaus institucijų, finansų ir ne finansų bendrovių indėliai.

Gyventojų indėlių šiek tiek sumažėjo (21,1 mln. Eur, arba 0,1%), tačiau šis mažėjimas sietinas ne su COVID-19, o su jau daugelį metų stebima pirmojo ketvirčio sezoniškumo tendencija. Per metus indėliai išaugo 13% (gyventojų – 11,7%).

Skaičiuojama, kad 82,6% indėlių sudaro einamosios sąskaitos, už kurias nemokamos palūkanos arba netgi taikomos neigiamos palūkanų normos.

Paskolų portfelis ūgtelėjo

Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį paskolų portfelis grynąja verte išaugo 133 mln. Eur, iki 20,6 mlrd. Eur (per metus – 3,5%).

Anot Lietuvos banko, itin aktyviai skolinosi gyventojai, kurių paskolos padidėjo 190 mln. Eur (1,9%), iki 10,3 mlrd. Eur.

Ankstesnių metų pirmaisiais ketvirčiais jų paskolos augdavo nuosaikiau, sparčiau pradėdavo didėti vėlesniais ketvirčiais, tačiau 2020 m. pirmąjį ketvirtį bankai palaikė spartų 2019 m. vidurio augimo tempą.

To priežastis – būsto paskolos, kurių vertė padidėjo 189 mln. Eur, iki 8,3 mlrd. Eur (per metus – 7,4%). Įmonių paskolų portfelio grynoji vertė, atmetus su vienu banku susijusį vienkartinį veiksnį, per ketvirtį sumažėjo 20 mln. Eur.

Susilaikė nuo dividendų

Kaip teigia Lietuvos bankas, į rekomendacijas atsižvelgę komerciniai bankai sutvirtino atsparumą galimiems nuostoliams praėjusių metų pelną skirdami kapitalui stiprinti, o ne išmokėti akcininkams dividendus.

Teigiama, kad vien dėl sprendimo nemokėti dividendų bankų kapitalo bazė sustiprėjo beveik 300 mln. Eur.

„Nors keli bankai turėjo planų šiais metais išmokėti dalį praėjusių metų pelno akcininkams, tačiau visi bankai pakoregavo savo planus atsižvelgdami į prasidėjusią koronaviruso protrūkio nulemtą ekonominę krizę bei Lietuvos banko ir Europos centrinio banko rekomendacijas nemokėti dividendų tokiomis ekonomikos neapibrėžtumo sąlygomis. Nė vienas bankas Lietuvoje 2020 m. dividendų nemokėjo“, – konstatuoja Lietuvos bankas.

Bankai šiemet taip pat pasirašė moratoriumą, kuriuo susitarta dėl paskolų mokėjimų atidėjimo iki 6 ar 12 mėn. nekeičiant sutarties sąlygų ar palūkanų.

Su likvidumu problemų nėra

2020 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje visi bankai vykdė jiems nustatytus kapitalo pakankamumo reikalavimus.

Šis rodiklis per 2020 m. pirmąjį ketvirtį išaugo nuo 19,9% iki 22,8%.

„Svarbu ir tai, kad Lietuvos bankuose dominuoja tik aukščiausio lygio kapitalo priemonės. Prasidėjęs karantinas dėl koronaviruso neturėjo neigiamos įtakos bankų likvidumui – bankų likvidumo padėtis ir toliau buvo labai gera“, – teigiama Lietuvos banko pranešime.

Kovo pabaigoje banko arba specializuoto banko licencijas turėjo 10 bankų, o kaip užsienio bankų filialai veikė 8 bankai. Šiais metais klientams paslaugas pradėjo teikti trys specializuoti bankai: „Revolut Bank“, „GF bankas“ ir AB „Fjord bank“.

Skaičiuojama, kad kovo pabaigoje didžiausią rinkos dalį pagal turtą užėmė „Swedbank“ (33,9%), antroje vietoje buvo SEB (28,3%), trečioje – Estijos „Luminor“ ir kiti užsienio bankų filialai (28,2%), ketvirtoje – Šiaulių bankas (8,1%).