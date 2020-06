Į priekį stumiasi valstybinio banko idėja

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Seimas antradienį pripažino valdančiųjų siūlomą steigti valstybinį plėtros banką valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

Naujas antras skyrius — papildyta Seimo narių argumentais

Už projektą antradienį balsavo 53, prieš – 11 Seimo narių, 4 parlamentarai susilaikė. Tiesa, tam, kad jis būtų priimtas, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Numatoma Vyriausybę įgalioti ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėti konsultacijas su Europos Komisija dėl techninės paramos tokio banko steigimo klausimais.

Seimas taip pat linkęs svarstyti valstybės dalyvavimo kredito įstaigos kapitale galimybes. Anksčiau premjeras Saulius Skvernelis kalbėjo, kad banko kapitale galėtų dalyvauti ir privatus verslas.

Seime skambėję argumentai

Seimo narė „valstietė“ Audronė Jankuvienė Seime antradienį aiškino, kad valstybinis bankas yra reikalingas, nes didieji bankai esą nenori prisiimti rizikos ir smulkaus bei vidutinio verslo finansavimas yra paliktas kreditavimo užribyje.

„Vien tai, kad kas dieną bankai uždirba po milijoną pelno, rodo, kad jiems visiškai nėra kuo rūpintis ir rizikuoti smulkiuoju ir vidutiniu verslu“, – sakė A. Jankuvienė.

Ji vardijo, kad mažų įmonių grupėje atmestų paraiškų skaičius Lietuvoje išaugo nuo maždaug 40% iki 61%, o vidutinių įmonių segmente esą išlieka apie 30%.

„Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo taryba jau 10 metų tikina, kad smulkus verslas praktiškai neturi galimybių gauti kreditų iš bankų ir situaciją gali pakeisti tik valstybinio banko atsiradimas“, – sakė A. Jankuvienė.

Tuo tarpu Seimo narys liberalas Eugenijus Gentvilas kalbėjo, kad projektas su valstybinio banko steigimu yra „spektaklis savus prieš rinkėjus“, kuriems buvo pažadėtas tokio banko įsteigimas.

„Daugiau kaip trejus su puse metų jo nekūrėte. Nutarimo projektą registravote birželio 16 d. ir tame projekte nieko nepasakote, o tik įgaliojate vyriausybę pradėti konsultacijas, kad jūsų rinkėjai galvotų, kaip jūs norite turėti valstybinį banką. Nors tokių įpareigojimų vyriausybei net nereikia. Tą patį sako ir Seimo Teisės departamentas“, – kalbėjo E. Gentvilas.

Jis dėstė, kad valstybė jau eksperimentavo su valstybiniu banku 1995-1996 m., tačiau tuomet valstybinis komercinis bankas augančios bankininkystės sąlygomis nepasiteisino.

„Juk jūs patys atbaidėte bankus iš Lietuvos, pasiūlydami papildomai apmokestinti bankų pelną ir jūs norite naujomis sąlygomis pritraukti naujų bankų? Ne, nepritrauksite. Turėjote lengvatomis bankus pritraukinėti, o juos gujate iš Lietuvos. Šitos jūsų kadencijos metu jau išėjo kai kurie bankai“, – kalbėjo E. Gentvilas.

Jis taip pat dėstė, kad nepotizmas, protekcionizmas valstybės valdomose įmonėse Lietuvoje dar neprarado tradicijų, tad atsiradus valstybiniam bankui mes girdėsime, kad „kažkieno sūnus ar švogeris“ gavo paskolą, nes „čia juk mūsų valstybinis bankas“.

Seimo narė konservatorė Gintarė Skaistė irgi piktinosi valdančiųjų bandymais prieš rinkimus imtis valstybinio banko idėjos ir teigė, kad vyriausybė ir be Seimo siūlymo galėjo kreiptis „visur, kur reikia, dėl banko“.

Idėjos autorių logika

Kaip teigiama nutarime, valstybinį plėtros banką reikia steigti atsižvelgiant į Seimo Biudžeto ir finansų komiteto atliktą parlamentinį tyrimą dėl 2009–2010 metų krizės.

Iniciatyvos šalininkai teigia, kad Lietuvos bankų sektorius yra vienas labiausiai koncentruotų ES ir užima trečią vietą po Estijos ir Graikijos, o galimybės pritraukti naujus rinkos dalyvius esą yra ribotos dėl objektyvių socialinės ir ekonominės raidos sąlygų (maža rinka, nepalankios demografinės tendencijos).

Tikinama, kad valstybinio banko esą reikia ir smulkiajam ir vidutiniam verslui, nes kreditų prieinamumas šiame verslo segmente Lietuvoje yra vienas mažiausių ES, o Valstybinio plėtros banko įsteigimas ir valstybės dalyvavimas kredito įstaigų kapitale esą galėtų sumažinti šį rinkos trūkumą.

Idėjos šalininkai teigia, kad valstybinis bankas „padidintų finansinių paslaugų prieinamumą Lietuvoje, ypač regionuose, ir galėtų paskatinti tvarią konkurenciją bankų sektoriuje“.

Svarstoma ir idėja, kad valstybinis bankas galėtų būti steigiamas Lietuvoje veikiančių bei garantijas teikiančių agentūrų pagrindu.

Kaip žinia, už valstybinio banko steigimą pasisako ir ilgą laiką bankiniame sektoriuje dirbęs prezidentas Gitanas Nausėda.

Valstybinį banką prižiūrėtų Lietuvos bankas.

Valstybinio banko steigimo idėja buvo įrašyta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programoje.

Projekto kritika

Visgi valstybinio banko idėjos kritikai sako, kad valstybinio banko steigimas būtų per brangus valstybės, be to, būtų sunku išvengti politikų kišimosi į tokio banko veiklą.

Konservatorius Mykolas Majauskas siūlymą steigti valstybinį banką yra palyginęs su sovietmečiu ir svarstęs, kad po valstybinio banko ir valstybinių vaistinių tereiks atidaryti valstybines maisto parduotuves, įsteigti valstybinę partiją ir grąžinti rublį.

Abejonių dėl valstybinio banko yra išsakęs ir Finansų ministras Vilius Šapoka, kuris praėjusią savaitę sakė, kad pritartų jau veikiančių „Investicijų ir verslo garantijų“ („Invegos“), Viešųjų investicijų plėtros agentūros ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos konsolidavimui, bet neigiamai vertintų valstybės dalyvavimą mažmeninės bankininkystės versle.

Nebūtinai išsprendžia problemas

Valstybiniai bankai yra gana plačiai besivystančiose ir ne tik šalyse paplitusi praktika, tačiau ji nebūtinai sprendžia kreditavimo problemą krizinėse situacijoje, konstatuoja „paskutinės vilties skolintoju“ dažnai dar vadinamo Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ekspertai.

Skaičiuojama, kad valstybiniai bankai sudaro 40% ar daugiau bankų sistemos turto BRIC (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) ir kitose žemų pajamų šalyse, o taip pat apie trečdalį bankinės sistemos turto tokiose išsivysčiusiose šalyse, kaip Vokietija ar Portugalija.

Pastebima, kad komercines paslaugas teikiančių valstybinių bankų pasaulyje stipriai mažėja nuo praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio šalyse įsibėgėjant ekonomikų liberalizavimo ir finansų sistemos globalizacijos procesams.

Anot TVF, Brazilijos atvejis įrodo, kad, kai per krizę šaliai užsiveria skolinimosi galimybės, sumažėja ir valstybinių bankų skolinimas.

Brazilijos atveju valstybinis plėtros bankas BNDES padidino finansavimą per praėjusią finansų krizę ir kelis pokrizinius metus po jos, tačiau valstybinio finansavimo paskolos smuko per 2014-2016 m. recesiją Brazilijoje, iš dalies dėl to, kad blogėjanti viešųjų finansų padėtis ir skolos uždarė galimybę vyriausybei skolinti valstybiniams bankams.