Lietuvos bankas iš finansinio turto šiemet uždirbo 90 mln. Eur

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas šiemet sausį–gegužę iš finansinio turto valdymo uždirbo 90 mln. Eur, arba 1,92%, grąžos.

Per visus praėjusius metus bankas iš šios veiklos uždirbo 176 mln. Eur (grąža sudarė 4,1%), kai 2018 m. grąža siekė 35 mln. Eur (arba 0,8%).

Iš viso per ankstesnius 3 metus – toks yra Lietuvos banko pasirinktas investicinės veiklos vertinimo laikotarpis – uždirbta 181 mln. Eur grąžos, antradienį paskelbė Lietuvos bankas.

Teigiama, kad tokie Lietuvos banko investavimo rezultatai yra panašūs į Latvijos centrinio banko.

Kaip dėstoma pranešime spaudai, Lietuvos banko taikomas investicijų paskirstymo metodas padėjo atlaikyti pasaulio finansų rinkų audrą, šį pavasarį praūžusią dėl koronaviruso protrūkio.

Teigiama, kad neigiamų palūkanų aplinka ir toliau yra didžiausias iššūkis investuojant Lietuvos banko finansinį turtą.

„Valdome apie 4,5 mlrd. Eur vertės visai Lietuvai priklausančio finansinio turto, todėl itin atsakingai parenkame ir paskirstome investicijas, kad, net ir smarkiai svyruojant kainoms finansų rinkose, išsaugotume šio turto vertę ir uždirbtume grąžą vidutiniu laikotarpiu“, – internetiniame investavimo rezultatų pristatymo renginyje kalbėjo Tomas Garbaravičius, Lietuvos banko valdybos pirmininko patarėjas.

Teigiama, kad šių metų finansinio turto rezultatą pasiekti padėjo vadinamasis rizikos paritetas, kurį Lietuvos bankas pradėjo taikyti 2017 m. pabaigoje ir buvo vienas iš pirmųjų tą darančių pasaulio centrinių bankų.

„Rizikos paritetas leidžia maksimaliai išskaidyti investavimo riziką – ji lygiomis dalimis padalijama kuo didesniam rizikos šaltinių skaičiui. Tai ne tik sumažina trumpojo laikotarpio sukrėtimų poveikį investavimo rezultatui, bet ir padeda siekti didesnės grąžos vidutiniu bei ilguoju laikotarpiais, nes sudaro galimybių įtraukti pajamingesnes ir rizikingesnes investicijas. Lietuvos bankas investicijų valdymo veiklos rezultatus vertina trejų metų laikotarpiu. Toks rezultatų vertinimo terminas leidžia siekti didesnės tikėtinos grąžos vidutiniu laikotarpiu, prisiimant ne didesnių nei rizikos biudžetas nuostolių per vienus metus riziką. Investicinio portfelio rizikos biudžetas – tai galimi didžiausi nuostoliai per vienus metus su 95% tikimybe, t. y. ne dažniau nei kartą per 20 metų“, – dėstoma Lietuvos banko pranešime.

Galimos naujos kryptys

Teigiama, kad sudėtingoje neigiamų palūkanų aplinkoje, kai už įsigytus itin saugius vertybinius popierius tenka primokėti, Lietuvos bankas nuolat peržiūri investavimo priemonių spektrą, taiko pažangiausius investicijų valdymo modelius ir ieško galimybių vidutiniu bei ilguoju laikotarpiais uždirbti didesnę grąžą.

„Pernai pradėta investuoti į JAV agentūrų būsto paskolomis užtikrintas obligacijas, o šiemet padidintos investicijos į Kinijos, Jungtinės Karalystės ir Kanados skolos vertybinius popierius, taip pat daugiau investuota į pasaulio akcijas. Svarstoma ir toliau didinti nuo valiutos kurso neapdraustų investicijų dydį, taip pat nagrinėjamos galimos investicijos į užsienio šalių nekilnojamojo turto fondus“, – teigia Lietuvos bankas.

T. Garbaravičius renginyje sakė, kad Kinijoje Lietuvos bankas šiuo metu investavęs apie 200 mln. USD.

Anot Lietuvos banko atstovo, Kinijoje tampa vis lengviau investuoti, tačiau sudėtinga investicijas atitraukti, visgi situacija šioje srityje esą irgi gerėja.

Didžiausias Lietuvoje portfelis

Užsienio atsargos yra tik dalis Lietuvos banko turto, tačiau pakankamai nemaža – ji sudaro maždaug penktadalį viso Lietuvos banko balanso. Kitą dalį turto sudaro su pinigų politika susijęs turtas.

Lietuvos banko bendras finansinis pelnas, apimantis ir pinigų politikos operacijas, 2019 m. sudarė 25,4 mln. Eur.

Lietuvos banko finansinis turtas šiuo metu susideda iš keturių atskirų portfelių – aukso (239 mln. Eur), rezervų (975 mln. Eur), trumpalaikio (173 mln. Eur) ir investicinio (3,097 mlrd. Eur).

Lietuvos bankas valdo didžiausią šalyje investicijų portfelį – vidutinė su pinigų politikos operacijomis nesusijusio finansinio turto vertė 2019 m. sudarė 4,5 mlrd. Eur. Lietuvos bankas išlaiko stabilų po nepriklausomybės atgavimo susigrąžintų aukso atsargų kiekį – 5,8 t. Esant palankioms sąlygoms, auksas investuojamas ir taip padengiamos jo saugojimo išlaidos ir didinama finansinio turto grąža. 2019 m. aukso investicijų uždarbis sudarė 0,73 mln. Eur.

Finansinio turto pagrindinė paskirtis – padėti užtikrinti Lietuvos ir euro zonos finansų sistemos stabilumą, sudaryti prielaidas šaliai lengviau absorbuoti ekonominius ir finansinius sukrėtimus bei kitas ypatingas aplinkybes.

Iš finansinio turto valdymo uždirbtas pelnas leidžia Lietuvos bankui padengti savo veiklos išlaidas ir prisidėti prie valstybės išlaidų finansavimo – kasmet dalis viso Lietuvos banko pelno pervedama į biudžetą. Šiemet į valstybės biudžetą Lietuvos bankas pervedė 13,8 mln. Eur. Siekiama, kad ši įmoka nuosekliai didėtų, kartu užtikrinant, kad būtų suformuoti visi atidėjiniai rizikoms padengti ir sukauptas atsargos kapitalas nenumatytiems nuostoliams.

FOTOGALERIJA Lietuvos banko pristatymo skaidrės (19 nuotr.)