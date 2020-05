Šiaulių bankas supirks savų akcijų už 0,3 mln. Eur

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Šiaulių banko valdyba nusprendė supirkti banko savų akcijų, kurios bus skirtos banko ir grupės dar darbuotojų kintamai atlyginimo daliai.

Kaip pranešta per biržą, darbuotojams per supirkimą bus nupirktos 779.726 banko akcijos. Per savų akcijų supirkimą už akcijas bus siūloma po 0,41 Eur.

Bankas pabrėžia, kad darbuotojų atlyginimui skirtų savų akcijų supirkimas nėra susijęs su banko šiemet pratęsta savų akcijų supirkimo programa, kurios tikslas yra palaikyti ir didinti banko akcijų kainą.

Darbuotojų kintamam atlygiui reikalingų akcijų supirkimas vyks nuo gegužės 13 d. iki gegužės 19 d., supirkimas vyks ne rinkoje, o kaip numato teisės aktai, specialiųjų procedūrų rinkoje – „Nasdaq Vilniaus“ oficialaus siūlymo rinkoje, kurioje norintieji pasiūlyti akcijas supirkimui ir turėtų teikti pavedimus.

Antradienį prekybą Šiaulių banko akcijos pradėjo kainuodamos po 0,384 Eur. Po Šiaulių banko pranešimo jų kaina šoktelėjo 2,35%, iki 0,392 Eur, kas indikuoja, kad sudalyvavusiųjų supirkime paraiškos bus patenkintos nedidele dalimi.

Pernai gegužę Šiaulių bankas savo darbuotojams pirko 1,176 mln. savų akcijų po 0,525 Eur (617.654 Eur). Investuotojai per supirkimą pateikė 49,632 mln. Šiaulių banko akcijų, jų paraiškos buvo patenkintos 2,37%.

Tąkart akcijų kaina biržoje svyravo apie 0,45–0,47 Eur.