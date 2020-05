Naftos kaina pakeitė kryptį po Saudo Arabijos ėjimo

Maxim Shemetov („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Pirmoje dienos pusėje pastebimai pigusi nafta ėmė brangti po Saudo Arabijos pareiškimo apie papildomą gavybos mažinimą.

Pirmadienio popietę naftos kainos bandė rodyti teigiamą pokytį. WTI rūšies naftai kainavo 24,85 USD už barelį, „Brent“ rūšies žaliava kainuoja 30,8 USD.

Saudo Arabija pareiškė, kad nuo birželio 1 d. pati savanoriškai apribos gavybą 1 mln. barelių per dieną, informuoja CNBC. Kartu su ankstesniais įsipareigojimais bendruose ribojimo susitarimuose, Saudo Arabijos gavyba jau sumažės 4,8 mln. barelių per dieną. Birželį Saudo Arabijos gavybos apimtis sieks kiek mažiau kaip 7,5 mln. barelių per dieną.

Per praėjusią savaitę WTI rūšies nafta pabrango 25%, „Brent“ žaliava pakilo 17% ir tai buvo viena geriausių savaičių naftai istorijoje, rinkos dalyviams formuojantis teigiamus lūkesčius dėl paklausos atsigavimo sulig švelninamais karantinais pasaulyje ir įžvelgiant ankstesnių beprecedenčių OPEC ir kitų didžiųjų išgavėjų sprendimų mažinti gavybą poveikį.

Tiesa, investuotojai įspėjami, kad naftos saugojimo galimybės yra baigiamos išnaudoti.