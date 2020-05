Bankai ruošiasi giliam įšalui

„Matton“ nuotr.

Nors ekonomikos krizės nelengvos daugeliui verslų, kai kurie jų per sunkmečius atsiduria priešakinėse linijose ir vartotojų bei verslo nuotaikų pablogėjimą savo kišene pajaučia itin smarkiai.

Per ankstesnę finansų krizę pirmiausia buvo kalbama apie bankų ir NT sektoriaus problemas, o dabar jau tampa akivaizdu, kad koronoviruso sukelta ekonomikos krizė skaudžiausiai smogs aviacijos, kelionių ir laisvalaikio organizavimo, viešbučių verslams.

Tačiau tuo viskas tikrai nesibaigs ir į antrą labiausiai nukentėsiančių sektorių eilę tikriausiai bus galima įrašyti ir bankus. Kad bankai ruošiasi dideliems nuostoliams, galima spręsti iš kaip ant mielių augančių jų atidėjinių blogosioms paskoloms.

Atidėjiniai (arba tiesiog atidėjimai) yra piniginės lėšos, sukauptos ir skirtos dėl skirtingų rizikų susidarantiems nuostoliams kompensuoti ar padengti. Tam tikrą atidėjinių lygį bankai palaiko nuolat, tačiau paprastai jų suma šokteli prieš ir per finansinius neramumus, kai kyla didelis neapibrėžtumas dėl klientų mokumo.

Auganti atidėjinių suma reiškia viena: mažės banko pelnas arba didės nuostolis, prastės banko kapitalo pakankamumo rodikliai, trauksis banko balansinis turtas, kris ir visi kiti veiklos rodikliai.

Ir nors stabiliais ekonomikos laikais vykstantis paskolų sugrąžinimas prie gerų paskolų teigiamai veikia pelną (mažina nuostolį), paprastai šis rato apsisukimas užtrunka gana ilgai.

„Financial Times“ suskaičiavo, kad vien JAV ir Europos bankai pirmąjį metų ketvirtį greičiausiai bus suformavę didesnius nei 50 mlrd. USD atidėjinius blogosioms paskoloms, – tai bus didžiausia atidėjinių suma nuo 2008 m. finansų krizės.

Ne ką linksmesnės tendencijos ir Lietuvos bankuose – VŽ jau rašė, kad atidėtų bankų paskolų vertė šalyje veikiančiuose bankuose artėja link 1 mlrd. Eur. Lietuvos bankai, balandžio 20 d. pasirašę bendrą moratoriumą dėl paskolų atidėjimo gyventojams, o balandžio 24 d. – ir įmonėms, netgi skatina su finansiniais sunkumais susidūrusius klientus kreiptis dėl paskolų įmokų atidėjimo.

Pagal Europos bankininkystės institucijos nustatytas taisykles, pagrindas pasinaudoti moratoriumu to prašančiam asmeniui yra suteikiamas be kreditingumo vertinimo, todėl, pritaikius moratoriumą konkrečiai paskolai, jo taikymo laikotarpiu (per vadinamąsias paskolos atostogas) įsipareigojimas nėra traktuojamas kaip pertvarkomas ir atidėjiniai šiai sumai nėra formuojami.

Jeigu po moratoriumo pabaigos paskolą turintis asmuo ar įmonė nesilaikytų nustatyto mokėjimų grafiko, kredito įstaiga privalėtų įvertinti paskolą ir formuoti atidėjinius.

Kitaip tariant, šie moratoriumai yra palankūs gyventojams ir verslui, tačiau bankų nuo atidėjinių formavimo prievolės niekaip neatleidžia ir padėties nekeičia. Kokias išvadas iš to gali pasidaryti verslas? Ogi tas, kad bankai, gesindami degantį namą (spręsdami esamų skolininkų problemas), nebus labai suinteresuoti dar didinti savo rizikos lygio dalydami naujas paskolas ir pirmiausia žiūrės, kaip tvarkytis su esamais klientais.

Verslas, prasidėjus karantinui, jau pajuto pasikeitusį bankų vadybininkų balso toną, būstą su paskola norintys įsigyti gyventojai pradėjo skųstis griežtinamais pradinio įnašo reikalavimais, o perkantys automobilį lizingu – kartais net iki 4% kilsteltomis siūlomomis palūkanomis.

Vargu ar galime kaltinti bankus – krizės pamokas jie jau išmoko 2009 m. ir antrą kartą ant grėblio lipti nebenori. Deja, verslui teks išmokti bent jau artimiausio periodo veiklą planuoti be stipresnio bankų paskolų vaidmens, o tai daugeliui įmonių bus nemenkas iššūkis.

