Nafta brangsta – lūkesčiai šiek tiek pasikeitė

Angus Mordant („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Nafta antradienį brango antrą dieną iš eilės ir dėl mažėjančios gavybos, ir dėl vilčių, kad atsigaus paklausa.



„Brent“ rūšies nafta 9 val. Lietuvos laiku buvo pabrangusi 4,7%, iki 28,47 USD už barelį, o WTI rūšies – 6,7%, iki 21,76 USD už barelį.

Vakar abiejų rūšių nafta brango apie 3%.

Manoma, kad naftos pasiūlos perteklių bent dalinai nuims gegužę įsigaliojęs OPEC organizacijos ir jos partnerių susitarimas gavybą nuo gegužės 1 d. sumažinti 9,7 mln. barelių per dieną, arba maždaug 13% nuo visos pasaulinės pasiūlos.



Be to, lūkesčius dėl naftos suvartojimo kiek pagerino atskirų šalių Europoje, Azijoje, taip pat kai kurių valstijų Amerikoje švelninamas karantino režimas, kai žmonėms leidžiama daugiau keliauti, vykti į darbą.

CNBC kalbinti analitikai skaičiuoja, kad balandį pasaulinė naftos paklausa buvo sumenkusi apie 30%.

Tai atspindėjo ir perpildyti naftos rezervuarai (ypač JAV), kai, nežinant kur dėti naftą, ji buvo tiesiog laikoma talpyklose, ir neigiama naftos kaina.