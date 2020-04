Bankas įvardijo vietos investuotojų kovą aktyviausiai prekiautas akcijas

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltijos šalių bankas „Luminor“ paviešino, kokius sandorius investuotojai darė kovo mėnesį investavimo platformoje „Luminor Investor“, per kurią daugiau nei 1.200 privačių investuotojų Baltijos šalyse valdo beveik 100 mln. Eur dydžio investicijų portfelį.

Vertinant pinigine išraiška, kovą Baltijos šalių investuotojai daugiausia nupirko JAV technologijų milžinės „Apple“ akcijų – joms išleido 2,4 mln. Eur. Šios įmonės akcijos dažniausiai atsidurdavo ir parduodamų sąraše – per savarankiško investavimo platformą pardavimo sandorių su „Apple“ akcijomis buvo sudaryta už 2,5 mln. Eur. Į populiariausių pirkinių trejetuką (skaičiuojant eurais) taip pat pateko Vokietijos banko „Commerzbank“ ir JAV programinės ir techninės įrangos gamintojos „Microsoft“ akcijos, kurių pirkimo sandorių sudaryta atitinkamai už 440.000 ir 434.000 Eur.

Rolandas Juteika, „Luminor“ taupymo ir investavimo produktų vystymo skyriaus vadovas Baltijos šalims, pranešime spaudai teigia, kad kovo mėnesį akcijų kainų kintamumas, pasiekęs visų laikų rekordą pagal VIX indeksą, dalį investuotojų privertė priimti skubotus sprendimus, pagrįstus emocijomis, o daliai tapo proga įsigyti nuvertėjusių vertybinių popierių.

„Kai nemažos dalies investuotojų sprendimus diktuoja emocijos, o ne šaltas protas, į prekybą įsitraukia techninės analizės mylėtojai. Akcijoms svyruojant po keliolika procentų per dieną į vieną ar kitą pusę, jiems tai puiki proga gan stipriai užsidirbti per labai trumpą periodą. Tačiau rizika yra labai didelė. Kita investuotojų dalis – ilgo laikotarpio investuotojai, naudojantys vadinamąją „buy and hold“ strategiją, taip pat aktyviai pildė savo investicijų portfelius. Kovas buvo gera proga apsipirkti atpigusių akcijų ir laukti jų brangimo ateityje”, – sako R. Juteika.

Skaičiuojant pagal pirkimo sandorių skaičių, populiariausių akcijų penketuko viršūnėje kovą buvo „Commerzbank“ akcijos. Toliau pagal sandorių skaičių rikiuojasi automobilio gamintojos „Daimler“, JAV televizijos transliacijų platformos „Roku“, „Apple“ ir „Microsoft“ akcijos.

Tarp fondų, kurių vienetais prekiaujama biržose (ETF), savarankiškus investuotojus kovą labiausiai domino pasaulio akcijų indeksą „MSCI World Index“ sekantis fondas „iShares Core MSCI World UCITS“ (pirkimų suma viršijo 1 mln. Eur). Pagal pirkimo sandorių sumą praėjusį mėnesį toliau rikiavosi JAV akcijų indeksą „S&P 500“ sekantis fondas „iShares Core S&P 500 UCITS” (sandorių suma 933.000 Eur). Populiariausių ETF fondų trejetuke kovą atsidūrė ir besivystančių šalių indeksą „MSCI Emerging Markets Investable Market Index“ sekantis fondas „iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS“.

Anot banko, rinkoms siūbuojant, savarankiški investuotojai nebuvo linkę kovo mėnesį aktyviai prekiauti obligacijomis. Sandorių skaičius buvo minimalus.

„Luminor Investor“ platforma suteikia galimybę neprofesionaliems investuotojams investuoti į daugiau nei 14.500 nesudėtingų finansinių instrumentų – tarp jų akcijas, obligacijas, ETF ir investicinius fondus. Balandžio pradžios duomenimis, 82% platformos investuotojų fiksavo pelną.