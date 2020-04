Lietuvos „fintech“ sektoriui šiemet prognozuoja 15% augimą  

„Matton“ nuotr.

Vienas prioritetinių Lietuvoje finansinių technologijų („fintech“) sektorius pagal šių įmonių ir jose dirbančių žmonių skaičių šiemet turėtų augti 15%, prognozuoja Finansų ministerija.

Ministerija tikisi, kad darbo vietų skaičius šiame sektoriuje pašoks nuo 3.400 praėjusių metų pabaigoje iki daugiau nei 3.900 šių metų pabaigoje.

Skaičiuojama, kad šalyje šiuo metu veikia daugiau kaip 200 „fintech“ įmonių.

Pasak Finansų ministerijos pranešimo spaudai, vyriausybės patvirtintame „fintech“ industrijos plėtros skatinimo plane 2020 m. numatytos 4 užduotys ir 23 priemonės.

„Planu tikimasi sutelkti institucijų veiksmus, siekiant plėtoti „fintech“ įmonėms palankią aplinką, populiarinti Lietuvos jurisdikciją tikslinėse rinkose ir didinti finansinių technologijų žinomumą bei naudojimą. Šiais metais bus siekiama įvertinti gyventojų asmeninės taupymo sąskaitos kūrimo galimybes, įteisinti juridinių asmenų skolinimą per tarpusavio skolinimo platformas, parengti rekomendacijas dėl atvirosios bankininkystės principo taikymo Lietuvoje, organizuoti „fintech“ renginius Lietuvoje ir užsienyje bei parengti tokias analizes kaip „fintech“ sektoriui reikalingų kompetencijų, labai mažų įmonių mokesčių surinkimo automatizavimo galimybių bei atsiskaitymo negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose“, – dėstoma pranešime spaudai.

Lietuva ypač nori „fintech“ sektoriaus augimą panaudoti pereinant prie žaliosios ekonomikos, teigia Finansų ministerija.

Visą priemonių planą „fintech“ sektoriui 2020 m. galima rasti ČIA.

Teigiama, kad 2019 m. buvo įgyvendintos beveik visos „fintech“ priemonių plane numatytos priemonės (41 iš suplanuotų 42 priemonių), siekiant padidinti Lietuvos patrauklumą finansinių technologijų bendrovėms. Kai kurios priemonės esą bus tęsiamos ir 2020 m.

Ministerija pabrėžia, kad tarptautiniame „fintech“ indekse (angl. The Global FinTech Index) Lietuva šiuo metu užima ketvirtą poziciją pasaulyje, o Europoje Lietuvą lenkia tik Jungtinė Karalystė. Tuo metu „fintech“ ateities vietos 2019-2020 m. (angl. FinTech Locations of the Future 2019-2020) reitinge Vilnius yra pirmoje vietoje pagal ekonominį efektyvumą ir septintas pagal tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą.