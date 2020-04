OPEC+ susitarimas yra: naftos gavyba bus rėžiama

Angus Mordant („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Naftą eksportuojančių šalių organizacija OPEC ir dar apie 10 jai nepriklausančių valstybių ketvirtadienį vakare pasiekė susitarimą bendrą gavybą šių metų gegužę-birželį sumažinti 10 mln. barelių per parą.

Šis principinis sprendimas buvo patvirtintas šio kartelinio valstybių klubo ministrų.

Preliminariomis žiniomis, pagal naftos gavybos apimtis pasaulyje tik JAV nusileidžiančios Saudo Arabija ir Rusija įsipareigojo gavybą apkarpyti 23%.

OPEC priklausančio Irano ministras Bijanas Namdaras Zangane'as prieš šį susitikimą teigė, jog kiekviena OPEC+ valstybių klubo šalis, išskyrus Iraną, Libiją ir Venesuelą, gamybą turi apkarpyti 22%.

Savais šaltiniais OPEC+ klube remdamasi agentūra „Bloomberg“ skelbia, kad abi pagrindinės OPEC+ kartelio ankstesnio žlugimo kaltininkės – Rusija ir Saudo Arabija – įsipareigojo kiekviena gavybą sumažinti iki 8,5 mln. baberlių per dieną gegužės-birželio mėnesiais. Tai reiškia, jog Rusija gavybą apkarpys 2,8 mln. barelių per dieną, o Saudo Arabija – 3,8 mln. barelių per dieną.

Gandai apie mažinimą iki 20 mln.

Pagrindinis dėmesys šiose derybose teko Saudo Arabijai ir Rusijai, kurios, kaip sklandė gandai prieš susitikimą, tarėsi dėl net iki 20 mln. barelių per dieną siekiančio gavybos sumažinimo. Tiesa, kiti šaltiniai skelbė, kad tartasi dėl iki 10 mln. barelių per dieną siekiančio gavybos sumažinimo.

Naujienų agentūros „Reuters“ šaltiniai teigė, kad realiausias yra susitarimas dėl 12 mln. barelių per dieną gavybos sumažinimo su galimybe ne OPEC+ narėms prie susitarimo prisidėti papildomais 5 mln. barelių per dieną. Esą toks susitarimas galiotų dvejus metus.

Įsikišo ir JAV

Dar balandžio pradžioje OPEC organizacijoje pirmuoju smuiku griežianti Saudo Arabija paragino skubiai surengti kartėlio ir jos sąjungininkų – vadinamosios OPEC+ grupės – susitikimą, kad būtų „stabilizuota naftos rinka“. Šis raginimas nuskambėjo po karalystės sosto įpėdinio ir faktinio lyderio princo Mohammedo bin Salmano pokalbio su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Nuo šių metų pradžios naftos kainos nusmuko į kelių pastarųjų dešimtmečių žemumas, pasaulį apėmus koronaviruso pandemijai, paralyžiavusiai ekonomikas ir smarkiai sumažinusiai paklausą. Be to, Saudo Arabija įsitraukė į kainų karą su Rusija, svarbia OPEC+ veikėja.

Per praeitą mėnesį įvykusį Vienoje įsikūrusios OPEC posėdį abi šalys nesugebėjo susitarti dėl tolesnio gavybos mažinimo, todėl Rijadas atsuko čiaupus ir užtvindė rinką savo nafta.