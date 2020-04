Jeigu tik istorija galėtų būti mokytoja

Danielle Corpinos (AP / „Scanpix“) nuotr.

O ji rodo, kad geriausias metas investicijoms buvo tada, kai vyravo visiškas pesimizmas, panika, trumpalaikės viltys, nusivylimas ir tvyrojo depresinis įsitikinimas, kad geriau jau niekada nebebus. Ar tokią stadiją jau pasiekėme?

Tikriausiai, kad ne. Mat praėjusią savaitę įvykęs ralis signalizuoja, kad rinkose investuotojai vis nori sugrįžti prie buvusių lygių, pasinaudoti didelio atpigimo teikiamomis progomis, kad dar nemažai dalyvių, kurie tiki, kad viskas taip paprastai ir greitai užsibaigs, kaip ir prasidėjo.

Ką tik pasibaigęs pirmasis ketvirtis – proga investuotojui atsigręžti atgal ir įvertinti, kas per jį įvyko. O įvyko tikrai daug kas. Spartus koronaviruso plitimas sukėlė panišką akcijų išpardavimą, todėl pamatėme greičiausiai istorijoje įvykusį akcijų rinkos nugrimzdimą į vadinamąją meškų rinką (tokią situaciją, kai akcijų kainos nuo prieš tai buvusios viršūnės atpinga daugiau nei 20%). JAV rinkoje per dieną stebėjome didžiausius nuo 1987 m. akcijų pigimus, po kurių sekė nuo 1933 m. nematyti atšokimai. Europos, Baltijos biržose kritimai iš viso buvo tokie, kad istoriniai duomenys tokių net nemena. Ir visa tai – vos per vieną praėjusio ketvirčio mėnesį. Taigi, labai tikėtina, kad kovas investuotojams buvo sunkiausias mėnuo per visą investavimo patirtį. Na, bent jau nuo 2008 m. tai tikrai.

Šiuo metu rizikai nepakančiausi ir panikai lengviausiai pasiduodantys investuotojai akcijas didžia dalimi jau išsipardavę, o pagrindiniai Europos akcijų rinkos indeksai yra kritę apie 25%, kai JAV – apie 20%. Truputį išsikvėpusi panika ne vienam investuotojui kelia klausimų, kad gal jau verta grįžti į rinkas? Užsipirkti stipriai atpigusių akcijų ir skaičiuoti garantuotą pelną, nes krizės amžinai juk netrunka.

Toks planas gal ir neblogas, ypač jei jūsų investavimo horizontas yra ilgas. Šiuo metu drąsiai pirkti atpigusių aktyvų ragina ir vis daugiau investicijų valdytojų. Visgi prieš tą darant reikia įvertinti, kad net patys profesionaliausi ir didžiausias lėšas valdantys investicijų valdytojai dažniausiai nesugeba pagauti kainų „dugno“. Ką tai reiškia praktikoje? Ogi tą, kad nusipirkę 20–50% jau atpigusių akcijų, stebėsite, kaip jų kaina dar važiuoja žemyn. Tik priminsime, kad per Didžiąją depresiją akcijos pigo iki 90%, o laukti kainų sugrįžimo reikėjo ne vienus metus. Lyginti dabartinės sveikatos krizės su 2008-ųjų finansų krize gal nereikia, nes tai skirtingos konjunktūros sunkmečiai.

Tad pasinaudoti gerų įmonių akcijoms šiuo metu taikomomis akcijomis gal ir verta, bet būkite įsitikinę, kad turite bent 6 mėnesius (bet geriau – 1–2 metus) pragyventi iš santaupų leidžiantį grynųjų pinigų rezervą ir tiksliai žinote, kad investuotų lėšų greitu metu neprireiks.

„Tai, ką ši krizė palietė tiesiogiai, dabar yra atpigę 50% ir daugiau – naftos įmonės, oro linijos, kruizų operatoriai, restoranai. Tai, ką krizė palietė tik iš dalies arba laikinai – bankai, ne maisto produktų gamyba, atpigo apie 30–40%. Tai, ko iš pirmo žvilgsnio nepalietė, yra beveik nenukritę – IT, maisto prekės, – VŽ sako Tadas Petkevičius, „Girteka Logistics“ akcijų analitikas. – Todėl aš, ką labai aiškiai reikėtų pirkti ir ką aiškiai parduoti, nematau.“

Tie, kas ieško indikacijų, ar jau artėja tvarus akcijų atšokimas, turėtų įdėmiai stebėti užsikrėtimo koronavirusu skirtingose šalyse statistiką, nes natūralu, kad kai bus pasiektas užsikrėtimų skaičiaus pikas, akcijos teoriškai turėtų būti pasiekusios „dugną“, nebent nemalonių staigmenų vėliau iškrės šiuo metu stabdžius spaudžianti ekonomika.

Regis, rinkose vis dar esama vilties likučių ir investuotojai galvoja apie geriausią iš galimų šios pandemijos baigties scenarijų. Taigi neatrodo, kad jau pasiekėme visiškos depresijos fazę.

Tačiau baigties spėliojimas yra bergždžias reikalas. Kiek daug buvo biržos bendrovių pranešimų apie COVID-19 įtaką veiklos rezultatams ir perspektyvoms ir kiek daug jų teigė, kad neigiamo poveikio masto nustatyti kol kas neįmanoma, nes situacija pernelyg neapibrėžta.

Jos neapibrėžtumą lemia šios krizės unikalumas. Šokas yra iš abiejų – paklausos ir pasiūlos – pusių. Maža to, tai – ne ekonominių veiksnių sukelta krizė, o sveikatos krizė. Finansų srities ekspertai teigia, kad iki šiol ateinantys ekonominiai ir finansų rinkos duomenys mažai ką leidžia spręsti apie ateitį šiomis sąlygomis, tad belieka stebėti apsikrėtusiųjų koronavirusu kreivę ir laukti taip išsvajoto jos plokštėjimo.

VŽ nuomone, statistika negailestinga bandantiems atspėti tinkamiausią metą (angl. timing) investuoti ar parduoti tiek kalbant apie nepatyrusius investuotojus, tiek ir apie didelę dalį profesionalų. Visą laiką pataikyti nepavyks, todėl belieka iki šiol labiausiai pasiteisinęs sprendimas – periodinis investavimas.

