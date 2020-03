N. Roubini perspėja apie „dar didesnę“ Didžiąją depresiją

Ekonomistas Nourielis Roubini. Fred Prouser („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

2008 m. finansų krizę teisingai išpranašavęs ekonomistas Nourielis Roubini naujai išplatintame savo komentare sako, kad dabartinė koronaviruso krizė gali išvirsti į kai ką panašaus, kaip atrodė Didžioji depresija, tik dar didesnę.

„Koronaviruso pandemijai plintant nevaldomu greičiu, daugelis galvoja, kad blogiausias įmanomas variantas gali būti recesija, kuri bus gilesnė nei 2008 m. finansų krizė. Bet, įvertinus ekonominį šalių atsaką į šią pandemiją, tikimybė, kad viskas klostysis blogiau, didėja sulig kiekviena diena“, – sako N. Roubini.

Jis atkreipia dėmesį, kad šį kartą JAV akcijų rinkai panirti į vadinamąją meškų teritoriją (situaciją, kai akcijos nuo prieš tai buvusios viršūnės smunka daugiau nei 20%) prireikė vos 15 dienų ir tai yra greičiausias JAV akcijų rinkos nugrimzdimas į meškų rinką pe visą istoriją.

Ekonomistas sako, kad visi paklausą stimuliuojantys elementai – vartojimas, investicijos ir eksportas – šiuo metu yra laisvajame kritime.

Anot N. Roubinio, daug kas dabar modeliuoja, kad šis ekonomikos susitraukimas bus V, U ar L formos, tačiau esą greičiausiai jis bus I formos.

„Juk nei per Didžiąją depresiją, nei per Antrąjį pasaulinį karą didžioji dalis ekonomikos nebuvo visiškai išjungta, kaip dabar yra Kinijoje, JAV ar Europoje“, – sako N. Roubini.

Jo vertinimu, pagal patį geriausią scenarijų, ekonominė situacija pradės taisytis artėjant ketvirtajam šių metų ketvirčiui.

„Tokiu atveju situacija finansų rinkose pradės gerėti tada, kai jau pasimatys šviesa tunelio gale“, – teigia N. Roubini.

Jis vertina, kad sveikatos sistemų atsakas į pandemiją išsivysčiusiose ekonomikose buvo nepakankamas, kad pavyktų suvaldyti viruso plitimą, o fiskalinio stimuliavimo priemonės taip pat buvo nepakankamai geros, kad sukurtų sąlygas greitam ekonomikų atsiavimui.

„Kaip to rezultatas, naujos Didžiosios depresijos, kuri bus net didesnė, nei originali Didžioji depresija, rizika auga sulig kiekviena diena“, – kalba N. Roubini.

Ekonomistas teigiamai vertina JAV pasirinktą „pinigų iš sraigtasparnio“ strategiją ekonomikai stimuliuoti ir sako, kad išsivysčiusių šalių ekonomikos skatinimo paketai turėtų sudaryti ne 2-3% nuo BVP, kaip yra dabar, bet siekti 10% nuo BVP ir daugiau.

Apie naujos recesijos grėsmę N. Roubini duodamas interviu Vokietijos savaitraščiui „Spiegel“ perspėjo ir kovo pradžioje, kai Vakarų pasaulyje padėtis dėl viruso dar nebuvo tokia kritinė, kaip dabar. Tada jis perspėjo, kad pasaulio akcijų indeksai šiemet kris nuo 30% iki 40%.

„Laikykite savo turtą kaip pinigus, investuokite į Vokietijos ir kitų saugių valstybių obligacijas. Nieko tokio, kad reikės mokėti neigiamas palūkanas“, – kalbėjo N. Roubini, tiesa, apie tikimybę pasikartoti Didžiajai depresijai tuomet jis dar neužsiminė.

Niujorko universiteto Sterno verslo mokyklos dėstytojas N. Roubini, kaip daugelis pripažįsta, teisingai nuspėjo 2008 m. ekonomikos krachą. Šiuo metu jis yra ir bendrovės „Roubini Macro Associates“ konsultantas.

Didžioji depresija, kartais dar vadinama Didžią ekonomine krize, yra didžiausia iki šiol vykusi kapitalistinio Vakarų pasaulio krizė, vykusi 1929–1933 m. ir apėmusi visas ūkio šakas ir valstybes. Per ją nedarbo lygis, pavyzdžiui, JAV buvo pasiekęs 24,9%, ekonomika buvo susitraukusi 32,6%.

Per to laikmečio vadinamąją meškų rinką „Standard & Poor’s 500“ buvo smukęs 86% (per mažiau nei trejus metus), o į buvusį lygį akcijų rinka atsistatė tik 1954 m.

Didžiąją depresiją buvo sukėlęs nesubalansuotas 9 metus (1920–1929 m.) trukęs ekonomikos augimas.