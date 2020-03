D. Trumpas amerikiečiams nori išdalinti po 1.000 USD

William Dax („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija, kovodama su koronaviruso pasekmėmis ekonomikai, svarsto galimybę pasitelkti iki šiol praktikoje mažai išbandytą ekonomikos skatinimo priemonę, ekonomistų dar vadinamą pinigais iš sraigtasparnio, kai gyventojams tiesiogiai į rankas dalinami pinigai.

Siekiama, kad šie pinigai gyventojus pasiektų jau per dvi savaites, o iš viso tokiam ekonomikos skatinimui būtų panaudota iki 850 mlrd. USD, rašo leidinys „Financial Times“.

Tikimasi, kad tai paskatintų žmones išlaidauti, o tai kilsteltų dėl viruso pasekmių galimai sušlubuosiančią ekonomiką.

Iki šiol paskatinti ekonomiką ir atgaivinti finansų rinkų tikėjimą ja jau bent keturis kartus nuo kovo pradžios bandė JAV Federalinis rezervų bankas (FED), tačiau nelabai sėkmingai. Tiesa, šiandien JAV biržose jau fiksuojami iki 5% indeksų atšokimai po didžiausio nuo 1987 m. kritimo pirmadienį.

„Tai bus kai kas didelio ir kai kas ryškaus“, – žurnalistams apie planą antradienį dėstė D. Trumpas.

Neištirta teritorija

Žygimantas Mauricas, banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas, komentuoja, kad tokiu atveju JAV pinigai gyventojams kristų tiesiog iš dangaus.

„Sveiki atvykę į JAV – šalį, kurioje pinigai tiesiog krenta iš dangaus! Pradžiai – kiekvienam viduriniosios ir žemesniosios klasės amerikiečiui po 1.000 USD čekis, o vėliau, kaip sakė D. Trumpas, „It’s going to be big, and it’s going to be bold”, – feisbuke rašo Ž. Mauricas.

Anot jo, ši netradicinė pinigų politikos priemonė dar niekada nebuvo taikoma didžiųjų pasaulio valstybių, tad pasaulis įžengia į neištirtą teritoriją.

„Visgi, ši pinigų politikos priemonė dabar neabejotinai bus efektyvesnė, nei palūkanų mažinimas ar kiekybinis skatinimas, nes dėl koronaviruso grėsmės stojant smulkiam verslui problema yra ne „too big to fail“, bet „too many to fail“. Tik reikia nepamiršti, kad tokios priemonės gali būti taikomos tik laikinai. Jei bus persistengta, o taip dažniausiai ir nutinka, infliacijos ir finansinių burbulų pūtimasis garantuotas“, – sako Ž. Mauricas.

Tiesa, šią priemonę dar turėtų patvirtinti JAV Kongresas.