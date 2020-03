Po FED žingsnio: iki 10% kritimas Azijos biržose, kritimo laukiama ir Europoje, JAV

Vichan Poti („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Azijos biržose po istorinio JAV Federalinio rezervų banko (FED) nuraminimo indeksai pirmadienį smuko nuo 3% iki 10%. Ateities sandorių reikšmės rodo, kad ir atsidariusiose Europos, JAV biržose gresia kritimo limitus sieksiantys indeksų smukimai.

Didžiausiu kritimu Azijos ir Ramiojo vandenyno regione išsiskyrė Australijos biržos, kur pagrindiniai indeksai smuko iki 9,9%.

Daugiausiai (11,1%) Australijos biržose atpigo bankų ir finansų sektoriaus įmonių vertybiniai popieriai: stipriai smigo bankų „Australia and New Zealand Banking Group“, „Commonwealth Bank of Australia“, „Westpac“, „National Australia Bank“ akcijos.

Honkongo akcijų rinkos indeksas „Hang Seng“ sumenko 3,44%, Japonijos „Nikkei 225“ nuriedėjo 2,46%, Pietų Korėjos „Kospi“ nuvirto 3,18%, Kinijos „Shanghai Composite“ krito 3,4%.

Bendras Azijos akcijų rinkos (be Japonijos) indeksas „MSCI Asia ex. Japan“ nusileido 4,51%.

Azijos biržose palyginti daug dėmesio sulaukė žinia, kad Kinijoje sausį-vasarį šalies mažmeninės prekybos apimtys, palyginti su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 20,5%, pramonės produkcijos – 13,5%. Palyginimui, tikėtasi atitinkamai 4% ir 3% smukimo.

JAV biržose, nepaisant žinios apie beprecedentį ekonomikos skatinimą, šiandien tikriausiai irgi nebus išvengta didelio akcijų pigimo. Ateities sandorių reikšmės rodo, kad biržų indeksai smuks iki 5%, paliesdami biržų operatorių nustatytus indeksų kritimo limitus.

„Investuotojams nukreipiant lėšas į saugiais laikomus aktyvus, ateities sandoriai „S&P 500“ ir „Dow Jones“ indeksai šiandien pasiekė maksimalią 5% kritimo ribą“, – rašoma SEB apžvalgoje.

Ateities sandorių reikšmės rodo, kad kritimo šiandien tikriausiai neišvengs ir atsidariusios Europos biržos.

Sekmadienio žingsnis

VŽ skelbė, kad JAV centrinė finansų institucija sekmadienio vakarą skubiai nukirpo palūkanas ir paskelbė apie 700 mlrd. USD kiekybinį ekonomikos skatinimą bei kitas priemones likvidumui finansų sistemoje užtikrinti.

FED nusprendė nukirpti palūkanas ištisu procentiniu punktu, iki 0–0,25% rėžio. Taip pat pažadėta supirkti finansinio turto už 700 mlrd. USD.

Be šių priemonių FED taip pat sudarė sąlygas iki 90 dienų indėlius priimančioms finansų įstaigoms pasiskolinti lengvatinėmis sąlygomis (angl. discount window), kad būtų užtikrintas likvidumas bankinėje sistemoje. Taip pat iki nulio sumažinti rezervo reikalavimai bankams.

Be to, FED susitarė su didžiaisiais centriniais bankais (Kanados, Anglijos, Japonijos, ECB, Šveicarijos), kad koordinuotais veiksmais būtų sušvelnintos sudarytų apsikeitimo sandorių doleriais sąlygos, taip sustiprinant finansų sistemos likvidumą doleriais.

Sekmadienio vakaro žingsnis laikomas bene didžiausio masto FED gelbėjamąja operacija istorijoje.