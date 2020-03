Nafta atpigo 10%: nebekainuoja nė 30 USD už barelį

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Pasaulinę naftos rinką, kaip ir akcijas, pirmadienį purto pigimas, dalinai primenantis tą, kurį rinka jau matė praėjusią savaitę, kai dėl pasiūlos ribojimo nesusitarė Saudo Arabija ir Rusija.

Pirmadienį 16.50 val. Lietuvos laiku „Brent“ naftos kaina biržoje buvo nusmukusi 9,81%, iki 30,53 USD už barelį, o WTI rūšies – 6,7%, iki 29,62 USD už barelį. Tai žemiausi kainos lygiai per pastaruosius 4 metus.

Tai investuotojams priminė praėjusį pirmadienį matytą 30% kritimą, kai dėl iširusių OPEC+ kartelio derybų naftos kaina buvo smukusi apie 30%.

Naftos milžinės BP atstovai šiandien viešai prakalbo, kad dėl koronaviruso krizės efekto naftos paklausa pasaulyje 2020 m. gali būti neigiama.

Praėjusi savaitė, kai nafta atpigo apie 23%, naftos rinkai buvo blogiausia nuo praėjusios finansų krizės.

Maža to, didžiausi pasaulyje naftos gamintojai, žlugus OPEC+ susitarimui dėl gavybos ribojimo, planuoja didinti išgaunamus „juodojo aukso“ kiekius.

Daugelis naftos prekiautojų, įmonių vadovų ir analitikų nuogąstauja, jog naftos paklausa, 2019 m. sudariusi vidutiniškai 100 mln. barelių per dieną, šiemet gali rekordiškai smukti – labiau negu 2009 m., kuomet, pasaulyje siaučiant recesijai, „juodojo aukso“ paklausa sumažėjo 1 mln. barelių per dieną, ir labiau negu 1980 metais, kai paklausa dėl vadinamosios antrosios naftos krizės pasaulio ekonomikai suduoto smūgio sumažėjo 2,65 mln. barelių per dieną.