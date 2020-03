Christine Lagarde, ECB prezidentė. Vincent Kessler („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

ECB imasi priemonių gelbėti euro zonos ekonomikai nuo koronaviruso. Palūkanos nenukirptos, tačiau imamasi įgyvendinti keleriopų lengvatinio finansavimo operacijų, plečiama turto supirkimo programa.

Europos centrinis bankas (ECB) ketvirtadienį posėdyje nusprendė, kad palūkanos lieka nepakeistos. Bazinė išlieka 0%, o finansų įstaigų likučiai bankuose išlieka apmokestinami 0,5%.

Tačiau ECB imasi papildomų likvidumo įliejimo operacijų.

„Papildomos ilgalaikio refinansavimo operacijos (LTRO) bus atliekamos laikinai, kad būtų suteiktas skubus likvidumas paremti euro zonos finansų sistemai. Nors Valdančioji taryba nemato ryškių pinigų suvaržymo ar likvidumo trūkumo ženklų bankinėje sistemoje, šios operacijos suteiks efektyvią apsaugą, jei prireiks“, – teigiama ECB pinigų politikos sprendime.

Taip pat bus palengvintos TLTRO III refinansavimo operacijų sąlygos laikotarpiu nuo 2020 m. birželio iki 2021 m. birželio.

„Šios operacijos palengvins bankų skolinimą tiems, kurie bus labiausiai paveikti koronaviruso išplitimo, ypač mažus ir vidutinius verslus“ , – teigia ECB.

TLTRO III operacijose palūkanos bus taikomos 0,25 procentinio punkto mažesnės nei vidurkis, taikomas eurosistemos refinansavimo operacijose.

Laikinai papildomais 120 mlrd. Eur išplečiama turto supirkimo programa, priemonė galios iki metų pabaigos.

„Valdančioji taryba tikisi, kad turto supirkimo programa tęsis tiek, kiek reikės sustiprinti palūkanų normų poveikį ir, kad ji baigsis prieš pat palūkanų kėlimą“, – teigia ECB.

Dar prieš ECB posėdį, antradienį, Christine Lagarde, ECB prezidentė, įspėjo lyderius, kad euro zona rizikuoja susidurti su 2008 m. krize, jei nebus imtasi koordinuoto atsako. Anot C. Lagarde, centrinis bankas iš savo pusės veiksmus atliks.

ECB veiksmų ėmėsi praėjus daugiau kaip savaitei po netikėto FED sprendimo nukirpti palūkanas 0,5 procentinio punkto. Rinkos dalyviai neabejoja, kad per ateinantį FED susitikimą kitą savaitę palūkanos taip pat bus kerpamos. FED tam dar turi erdvės, tačiau ECB tiek manevro laisvės, kiek FED, neturi.

Po 45 minučių vyksiančioje spaudos konferencijoje C. Lagarde, kuri ECB prezidentės pareigas perėmė prieš 4 mėnesius, laukia iššūkis įtikinti verslą, gyventojus ir investuotojus, kad ECB priemonių pakaks sutvirtinti ekonomikai.

2012 m. C. Lagarde pirmtakas Mario Draghi 2012 m. per euro zoną drebinusią vadinamąją skolų krizę, kai prabilta ir apie euro griūtį, patikino rinkas, kad institucija imsis visų priemonių, kokių tik reikia, kad būtų išgelbėtas euras. Todėl C. Lagarde veiksmai pandemijos įkarštyje gali apibrėžti visą jos prezidentavimo laikotarpį, svarsto analitikai.