Rublis krito iki žemiausio lygio nuo 2016-ųjų

Artyom Geodakyan (TASS / „Scanpix“) nuotr.

Rusijos rublio kursas JAV dolerio atžvilgiu pirmadienio rytą nusirito iki maždaug 73 rublių už dolerį, o tai yra žemiausias lygis nuo 2016 m. kovo.

Euro atžvilgiu rublis nukrito iki 83 rublio už valiutos vienetą, o tai yra žemiausias lygis nuo 2016 m. vasario.

Rublis žemyn pasileido po niekuo penktadienį pasibaigusių naftos kartelio (OPEC) šalių, taip pat Rusijos derybų dėl naftos gavybos mažinimo. Svarstyta idėja sumažinti gavybą ir taip dirbtinai kilstelti naftos kainas rinkoje, bet prie bendro sprendimo nebuvo prieita.

Nepavykus surasti bendro sprendimo, šeštadienį Saudo Arabija paskelbė apie dideles nuolaidas nuo balandžio parduodamai naftai. Žadama, kad gavyba bus kilstelta iki daugiau nei 10 mln. barelių per dieną (dabar gavyba siekia apie 9,7 mln. barelių per dieną). Skaičiuojama, kad šalis iš viso gali patiekti iki 12 mln. barelių per dieną.

Parduodama naftą už kitoms šalims katastrofiškai žemą kainą Saudo Arabija bando išsaugoti rinkos dalį – tokią taktiką ji yra naudojusi ir anksčiau. Tą daryti ji gali, nes jos naftos gavybos savikaina yra santykinai žema.

Rusijai įplaukos iš naftos gavybos yra gyvybiškai svarbios, todėl šįryt stebėtas naftos kainų smukimas iki žemiau nei 30 USD už barelį siunčią itin blogą signalą Rusijos ekonomikai.

Dar šių metų pradžioje JAV doleris valiutų rinkoje kainavo apie 62 rublius, o euras – 69 rublius.