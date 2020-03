Finansų rinkose „linksmieji“ kalneliai tęsiasi

„Xinhua“ / „Scanpix“ nuotr.

Pasaulio finansų rinkose šios savaitės pabaiga investuotojams nusiraminimo nežada ir atgaivina emocijas, patirtas praėjusią savaitę, kuri buvo blogiausia nuo 2008 m. krizės.

Papildyta komentarais iš SEB analitikų apžvalgos

JAV akcijų rinkose didesni nei 3% dienos pokyčiai tapo kasdienybe.

Prekybos sesija ketvirtadienį baigėsi JAV akcijų indeksui „Dow Jones Industrial Average“ nukritus 3,58%, S&P 500 nusmukus 3,39%, o NASDAQ sumenkus 3,1%.

Baimių priežastis – koronaviruso plitimas pasaulyje ir šio viruso pasekmės daugeliui ekonomikos sektorių.

Rinkos dalyvius išgąsdino ekspertų pareiškimas, kad gali būti nespėta pakankamai greitai išrasti vakciną nuo kvėpavimo takų viruso ir taip išvengti naujo protrūkio ateinančią žiemą. Be to, Pasaulio sveikatos organizacija šią savaitę patvirtino, kad mirtingumas nuo naujojo koronaviruso yra didesnis, nei skelbta anksčiau – 3,4%, o ne 2%.

Tad Investuotojų nenuramino net žinia, kad Tarptautinis valiutos fondas skirs 50 mlrd. USD kovai su koronaviruso epidemijos pasekmėms. Beje, JAV vyriausybė šią savaitę taip pat priėmė sprendimą skirti 8 mlrd. USD kovai su koronavirusu.

Ypač skaudžiai viruso plitimas atsiliepia aviacijos sektoriui. Šį sektorių JAV atspindintis „Dow Jones Transportation Average“ jau yra vadinamojoje „meškų“ rinkoje (nuo prieš tai buvusios viršūnės akcijos krito daugiau nei 20%). Vien ketvirtadienį JAV aviacijos milžinų „United Airlines“ ir „American Airlines“ akcijos smuko daugiau nei 13%.

Analitikai pastebi, kad JAV biržose kainų svyravimai šoktelėjo iki lygio, nematyto nuo 2011 m., kai kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ sumažino JAV skolinimosi reitingą.

Ieško saugumo

JAV 10 m. trukmės vyriausybės obligacijų pajamingumas, šią savaitę pirmą kartą istorijoje smukęs žemiau 1%, ketvirtadienį nusirito dar žemiau – iki 0,82%.

JAV vyriausybės obligacijos graibstomos kaip saugumo užuovėja, tad jų kainos kyla. Be to, prognozuojama, kad JAV Federalinis rezervų bankas, netikėtai jau nurėžęs palūkanas, toliau karpys bazines palūkanas, tad investuotojams tenka vis mažesnė vyriausybės obligacijų garantuojama grąža.

SEB banko analitikai rytinėje akcijų rinkos apžvalgoje atkreipia dėmesį, kad žemiausią visų laikų lygį pasiekė ir ilgesnio – 30 metų laikotarpio obligacijų pajamingumas (1,44%).

„Vakar gerokai brango valiutos, kurioms paklausa tradiciškai išauga investuotojams ieškant saugios užuovėjos – Šveicarijos franko kursas JAV dolerio atžvilgiu pakilo 1,15% (iki 9,46 franko už dolerį), Japonijos jenos – 1,27% (iki 106,16 jenos už dolerį)“, – apžvalgoje rašo SEB analitikai.

Apie sprendimus mažinti palūkanas neseniai skelbė ir Australijos, Kanados centriniai bankai.

Gniuždo aviacijos sektorių

Azijos biržos šiandien irgi smuko. Kinijoje akcijos pigo kiek daugiau nei 1%, o, pavyzdžiui, Japonijoje pagrindinis indeksas nusirito daugiau nei 3%. Pietų Korėjoje akcijos atpigo 2,4%.

Kaip ir JAV biržose vakar, labiausiai Azijos biržose šiandien pigo aviacijos sektoriaus bendrovių, tokių, kaip „China Eastern Airlines“, „ANA Holdings“, „Qantas Aisrways“ akcijos.

Beje, Europos akcijų rinkoje skrydžių bendrovės irgi yra tarp labiausiai nukentėjusių.

Pavyzdžiui, Norvegijos oro linijų kompanijos „Norwegian Air Shuttle“ akcijos vakar krito 11,5%. Bendrovė pranešė atšaukianti dalį vidinių Europos ir tarpatlantinių skrydžių. Kompanija atšaukė savo 2020 m. rezultatų prognozes, kuriomis buvo pasidalinta vasario mėnesį.

Kol kas yra per sunku ir per anksti įvertinti visas epidemijos pasekmes ateinančių „Norwegian Air Shuttle“ ketvirčių rezultatams. Kompanijos akcijos vien per šiuo metus jau krito daugiau 50%, akcijų rinkos apžvalgoje pažymi FMĮ „Myriad Capital“ analitikai.

Vokietijos „Lufhansa“ vakar pranešė, kad laikinai sustabdys skrydžius su 150 lėktuvų iš šiuo metu daugiau nei 750 lėktuvų sudarančio parko. Po tokio kompanijos pranešimo vakar pigo ir kitų oro skrydžių bendrovių vertybiniai popieriai. „AirFranceKLM“ akcijų kaina vakar nusirito daugiau 11%, „Ryanair“, „easyJet“ vertybiniai popieriai pigo po daugiau nei 5%.

VŽ rašė, kad dėl koronaviruso plitimo ir keleivių srauto laukiamo sumažėjimo aviacijos lyderiai skrydžių kompanijoms prognozuoja daugiau kaip 100 mlrd. USD netekimą. Anot Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA), šiais metais dėl keleivių srauto sumažėjimo plintant virusui skrydžių bendrovės gali prarasti nuo 63 iki 113 mlrd. USD pajamų, priklausomai nuo to, kaip virusas plis.