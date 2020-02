Kas pakeitė mano požiūrį į „Teslą“

Žilvinas Speteliūnas, investuotojas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

JAV elektromobilių gamintojos „Tesla“ akcijos nuo metų pradžios pabrango 75%, per pusmetį – 218%, o nuo 2019 m. gegužės–birželio žemumų – net 315 %. Tad kas vyksta su „Tesla“, kad investuotojai taip puolė pirkti šios bendrovės akcijas ir ko galima tikėtis toliau?

Tokio staigaus „Teslos“ akcijų kilimo priežastys yra kelios. Pirma, jeigu žiūrėsime į paskutinį pusmetį, tai „Teslos“ akcijų grafikas atrodo paraboliškai, tačiau reikia pasižiūrėti plačiau. 2014–2019 m. laikotarpiu „Tesla“ akcijos kainavo vidutiniškai 260 JAV dolerių, t. y. tiek pat, kiek šios kainavo dar 2014 m. pradžioje. Tuo tarpu „Teslos“ pajamos išaugo nuo 3,198 mlrd. 2014 m. iki 24,578 mlrd. JAV dolerių 2019 m. Taigi, „Teslos“ akcijų kaina stagnavo beveik 6 metus, nors įmonės pajamos per tą patį laiką išaugo beveik 8 kartus. Tai, kad šiandien „Teslos“ akcijos kainuoja 3 kartus brangiau nei 2014 m., pirmiausia yra pabėgusių fundamentų pasivijimas.

Antra priežastis – vadinamųjų „šortintojų“, kurie tikisi uždirbti iš akcijų kainos kritimo, pasitraukimas. Dar prieš pusmetį apie 30% apyvartoje esančių „Teslos“ akcijų buvo „pašortinta“. Šiuo metu šis santykis jau yra 17,5%. Bet turint omenyje, kiek daug akcijos pabrango per šį laiką, tai stebina, kad „pašortintų“ akcijų kiekis išlieka vis vien labai didelis. Tipiškai tarp didžiųjų technologijų bendrovių būna „pašortinta“ nuo 1% iki 6% laisvų akcijų. Nors, pavyzdžiui, „Netflix“ irgi yra pakankamai dviprasmiškai vertinama akcija, tačiau čia „pašortinta“ mažiau nei 5% apyvartoje esančių akcijų. Be to, nors „pašortintų“ bendrovės „Tesla“ akcijų skaičius sumažėjo, tačiau bendra „pašortintų“ bendrovės akcijų suma pasiekė visų laikų rekordą ir, vasario 5 d. duomenimis, sudarė 20,8 mlrd. JAV dolerių. Pagal tai „Tesla“ yra aiški lyderė tarp labiausiai „pašortintų“ JAV akcijų. Antroje vietoje yra „Apple“, kurios kapitalizacija yra daugiau nei 10 kartų didesnė. Tai parodo, kad didžioji dalis „šortintojų“, kurie tikisi „Teslos“ kritimo, dar tikrai nekapituliavo.

Kitas argumentas yra tas, kad investuotojai vis labiau supranta, kad „Tesla“ yra technologijų įmonė, pagal savo struktūrą gana panaši į „Apple“ ir visa tai po truputį yra įskaičiuojama į akcijų kainą. Per gana ilgą laiką čia yra nusistovėjusios dvi priešingos nuomonės – viena pusė „Teslą“ vertina kaip tradicinę automobilių gamintoją, kuris turi uždirbti standartines industrijos pelno maržas. Tada palyginami tradicinių automobilių gamintojų ir „Teslos“ pardavimai bei įmonės kapitalizacijos santykis, pelnų dydžiai ir visuomet gaunasi, jog „Teslos“ akcijos pervertintos. Būtent dėl to ne vienas didelis vertės fondas perka tradicinių automobilių gamintojų akcijas ir tuo pačiu „šortina“ bendrovės „Tesla“ akcijas. Kita investuotojų dalis „Teslą“ vertina kaip technologijų bendrovę, kuri revoliucionuoja ne tik mobilumo, bet ir energetikos rinkas. Reikia nepamiršti, kad „Tesla Energy“ taip pat apčiuopiamai prisideda prie bendrovės sėkmės.

Tai – ne automobiliai

Iki 2018 m. pats asmeniškai buvau „Tesla“ kritikas, bet mano poziciją tuo metu pakeitė vienas epizodas, po kurio supratau, kad „Teslos“ produktai nėra tradiciniai automobiliai. Tuo metu „Consumer Reports“ išleido apžvalgą, kurioje teigiama, kad ką tik pradėto gaminti „Model 3“ stabdymo kelias yra prastesnis už pikapo „Ford F-150“. Užteko vos kelių dienų ir jau visi „Model 3“ automobiliai gavo operacinės sistemos atnaujinimus internetu, kurie leido savo klasėje turėti trumpiausią stabdymo kelią. Iš blogiausio į geriausią vos per kelias dienas. Tai leido man suvokti, kad „Tesla“ yra superkompiuteriai ant ratų su savo operacine sistema kaip įprastiniai šių dienų išmanieji telefonai ar kompiuteriai, o tai atveria milžiniškas monetizavimo galimybes iš programinės įrangos pusės.

Pats asmeniškai „Teslos“ akcijų poziciją atidariau 2018 m. balandžio mėn., po Elono Musko balandžio 1–osios juokelių apie „Teslos“ bankrotą. Tuo metu akcijos kainavo apie 250–260 JAV dolerių, arba 3 kartus mažiau nei šiandien. Nuo to laiko tai mano didžiausia pozicija portfelyje. Ypač agresyviai „Teslos“ akcijas pirkau 2019 m. gegužės mėn. pabaigoje. Paskutinės akcijos buvo pirktos mokant 180 JAV dolerių kainą už vieną. „Tesla“ yra vienintelė mano portfelio pozicija, su kuria visus susijusius veiksmus dalinuosi viešai savo paskyrose tokiuose socialiniuose tinkluose, kaip „Twitter“, „StockTwits“ bei „Scutify“, kur bendrai turiu daugiau nei 100.000 sekėjų.

Per šį kilimą asmeniškai nesiėmiau jokių veiksmų su „Teslos“ akcijomis ir neplanuoju parduoti nė vienos akcijos artimiausiu metu. Taip, po tokio kilimo akcijos kaina turi pasikonsoliduoti, tačiau, mano nuomone, tai yra tik didesnio augimo pradžia. Per pastaruosius pusantrų metų viešoje erdvėje nuosekliai laikausi savo pagrindinio scenarijaus, kad dar šį dešimtmetį „Tesla“ gali tapti 1 trln. JAV dolerių vertės bendrove pagal rinkos kapitalizaciją. Ir esu įsitikinęs, kad tai nebus galutinė riba. Apskritai, manau, kad „Tesla“ taps vertingiausia bendrove pasaulyje, o Elonas Muskas bus turtingiausiu žmogumi pasaulyje. Aišku, kelias iki to bus vingiuotas, bet yra kelios priežastys tokioms optimistinėms prognozėms.

Kas iškels „Teslą“

Mobilumo rinkos ateitis yra elektrinis transportas, autonominis vairavimas bei dalijimasis. „Tesla“ yra neabejotina lyderė pirmose dviejose kategorijose – elektrifikacijoje bei pilnai autonominio vairavimo technologijos kūrime. Ir tas pranašumas yra milžiniškas, ne metai ar dveji. Pavyzdžiui, iki šiol dar nė vienas konkurentų išleistas elektromobilis pagal nuvažiuojamą atstumą neaplenkė 2012 m. gamybos „Tesla Model S“. Iš didžiųjų automobilių gamintojų vis dar niekas neturi programinės įrangos atnaujinimų internetu, kai „Tesla“ tą daro nuo 2012 m. Be to, „Tesla“ nuėjo pilnos vertikalios integracijos keliu, kai industrija daugiausia remiasi priešinga strategija. Tad „Tesla“ praktiškai gerą dešimtmetį elektromobilių rinkoje kūrėsi konkurencinį pranašumą, kol kiti į šią rinką žiūrėjo pro pirštus. Visa tai leidžia bendrovei ne tik uždirbti didžiausias pelno maržas elektromobilių rinkoje, bet ir sukurti diferencijuotą ekosistemą, kokią šiandien turi „Apple“, t.y. paremtą hardware, software pardavimu bei paslaugomis, Premium prekės ženklu bei išskirtiniu vartotojų lojalumu.

Dar labai svarbus akcentas yra autominio vairavimo technologija. Iš visų bendrovių, kuriančių šią technologiją, „Tesla“ generuoja daugiau nei 95% visų duomenų realiuose keliuose, o ne simuliuojant. Kuo labiau plečiasi „Teslos“ autoparkas, tuo daugiau duomenų, tuo sparčiau treniruojamas „Tesla“ neural net. Dar vertėtų paminėti, kad „Tesla“ praėjusiais metais išleido savo sukurtą autonominio vairavimo lustą, kuris būsimą „Nvidia“ produktą lenkia net 4 metais. Todėl „Tesla“ yra vienintelė bendrovė, kuri per artimiausius penkerius metus turi galimybę pristatyti pilno autonominio vairavimo technologiją galutiniam vartotojui ir paleisti robotaksi tinklą.

Trilijono vertės kompanija

Taigi, ateityje „Teslos“ ekosistemoje vis didesnį vaidmenį vaidins atsinaujinančios pajamos (angl. recurring revenue) iš programinės įrangos bei paslaugų, kur pelno maržos gali būti 60–70% ar daugiau. Be to, remiantis Wrighto dėsniu, „Tesla“ gali jau per penkerius metus pasiekti 40% pelno maržą vien tik gamindama pačius elektromobilius. Remiantis tuo pačiu dėsniu, „Teslos“ gamybos apimtys turėtų ir toliau eksponentiškai augti ir 2025 m. gali siekti jau net 5 mln. ar daugiau. Jeigu vidutinė parduodamo automobilio kaina būtų 50.000 JAV dolerių, tai mes vien iš elektromobilių pardavimo 2025 m. galime tikėtis 250 mlrd. pajamų bei 100 mlrd. bendrojo pelno (angl. gross margin). Ir čia neskaičiuojant nei „Tesla Energy“, nei „Tesla“ programinės įrangos bei paslaugų pardavimo. Nuo atėjimo į akcijų biržą „Teslos“ akcijos vidutiniškai prekiaujasi su šiek tiek daugiau nei 4 P/S. Jeigu pritaikysime šį koeficientą elektromobilių pardavimams, štai jums ir vieno trilijono vertės bendrovė.

Tuo tarpu labai trumpu periodu investuotojai turėtų tikėtis „Teslos“ akcijų kainos konsolidacijos, bet potencialas augimui išliks dėl vis dar labai didelės „šortų“ bendros sumos bei vis dar labai didelio skeptiškumo akcijai. Šiandien po kilimo labai dažnai tenka matyti kriptovaliutų bumo ir „Teslos“ akcijų kainos kilimo palyginimus. Skirtumas yra tas, kad čia yra realus ir sparčiai augantis inovatyvus verslas, kuris kelia egzistencinę grėsmę ne vienai tradicinei automobilių gamintojai.

Taip pat spėčiau, kad dar šiemet „Teslos“ akcijos gali būti įtrauktos į S&P 500 indeksą. Pagal dabartinę kapitalizaciją, „Tesla“ lengvai papultų į šio indekso didžiausių įmonių šimtuką. Tai leistų atrakinti labai didelę paklausą iš institucinių investuotojų, ypač indeksinių fondų. Vien šis įvykis galėtų pakelti „Teslos“ akcijų kainą keliasdešimt procentų.

Įžvalgos autorius Žilvinas Speteliūnas yra revoliucinio investavimo šalininkas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.