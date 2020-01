Iš „Facebook“ rezultatų investuotojai tikėjosi daugiau – akcijos atpigo 7%

Dado Ruvic („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Socialinį tinklą valdančios įmonės „Facebook“ akcijos trečiadienį atpigo 7% po to, kai bendrovė paskelbė naujausius finansinius rezultatus, kurie net kiek viršijo lūkesčius, tačiau panašu, kad Volstrytas tikėjosi kai ko įspūdingesnio.

Bendrovė pranešė, kad ketvirtą praeitų metų ketvirtį uždirbo 7,35 mlrd. USD, arba 2,56 USD akcijai, kai, palyginimui bendrovės „Factset“ apklaustų analitikų prognozė buvo 2,53 USD pelnas akcijai.

Bendrovės pajamos lyginamu periodu paaugo 25%, iki 21,08 mlrd. USD, kai, palyginimui, ekonomistų prognozių vidurkis buvo 20,9 mlrd. USD, skelbia „Marketwatch.com“.

„Turėjome gerą ketvirtį ir stiprų metų užbaigimą mūsų verslui ir bendruomenei toliau demonstruojant augimą“, – rezultatus komentavo bendrovės vadovas Markas Zuckerbergas.

Aktyvių vartotojų, besijungiančių bent kartą per mėnesį, skaičius paaugo 8%, iki 2,5 milijardo. Prognozių vidurkis buvo 2,49 milijardo.

Tačiau analitikai atkreipia dėmesį, kad JAV ir Kanadoje „Facebook“ vartotojų skaičius per ketvirtį paaugo vos 1 milijonu, iki 248 milijonų.

Kai kam užkliuvo ir stipriai per ketvirtį paaugusios „Facebook“ veiklos išlaidos – jos pašoko 34%, iki 12,2 mlrd. USD (pernai ketvirtą ketvirtį buvo 9,1 mlrd. USD). Veiklos marža dėl to smuktelėjo nuo 46% iki 42%.

Analitikai kelia klausimą, kaip bendrovė didins pajamas iš reklamos (šiuo metu jos sudaro didžiąją dalį visų pajamų), kai įmonė pareiškė, kad nepardavinės reklamos savo programėlėje „WhatsApp“.

Be to, kai kuriems analitikams nepatinka, kad „Facebook“ neatsisako pardavinėti politinės reklamos, nors spaudimas to nedaryti rinkoje yra didelis.

Per pastaruosius 12 mėnesių „Facebook“ akcijos biržoje pabrangusios 48%. Palyginimui, indeksas S&P 500 per tą laiką pašoko 22%.