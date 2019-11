Startuolis, sugrąžinantis pinigus už nepanaudotą garantiją, pritraukė 120.000 Eur investiciją

Lietuvių įkurtas startuolis „Saugo“, kuris suteikia galimybę susigrąžinti pinigus už nepanaudotą garantiją, pritraukė 120.000 Eur investiciją.

Į startuolį investavo Nyderlandų bendrovė „Orion Managing Partners BV“, kuri kontroliuoja Lietuvos FMĮ „Orion Securities“ ir investicijų valdymo įmonę „Orion Asset Management“. Pritraukęs investiciją, „Saugo“ pradeda aktyvią veiklą.

„Saugo“ garantiją galima įsigyti internetu arba per „Saugo“ partnerių tinklą per 1 metus po buitinės technikos, elektronikos, foto, video technikos ar kitų prietaisų įsigijimo. Priklausomai nuo gamintojo garantijos trukmės, pratęsti garantiją galima ilgiausiai 3 metų terminui. Per šį laikotarpį „Saugo“ garantija nepasinaudojus, suteikiama galimybė susigrąžinti iki 30% sumokėtos sumos. „Saugo“ taip pat siūlo pirkinių draudimo ir kombinuotą pratęstos garantijos bei draudimo paslaugą. Visos šios paslaugos teikiamos bendradarbiaujant su „Lietuvos draudimu“.

Idėja įkurti tokią įmonę kilo Jonui Čeponiui, kuris daugiau nei 12 metų dirba draudimo srityje. Jis prie komandos pakvietė prisijungti Darių Kupliauską ir Beną Poderį, su kuriais kartu toliau vystė idėją.

Toks startuolis, teigiama, yra vienas pirmųjų tiek Baltijos šalyse, tiek visoje Europoje. Jo kūrėjai ateityje žada neapsiriboti Lietuva.

„Idėjos atspirties taškas buvo populiarėjančios tvarumo tendencijos, vartotojų domėjimasis ilgesniu daiktų išsaugojimu, o pratęsta garantija iš esmės ir yra apie tai. Be to, analizuodami tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkas, pastebėjome, kad prieš priimdami sprendimą įsigyti pratęstą garantiją, vartotojai vertina, kiek realu, jog daiktas per šį periodą suges, arba kiek galėtų kainuoti jo remontas“, – pranešime sako J. Čeponis, kuris turi daugiau nei 12 metų dirba draudimo srityje (dirbo įmonėse „SEB gyvybės draudimas“, „PZU Lietuva gyvybės draudimas“, „INVL Asset Management“).

Anot jo, su „Saugo“ vartotojas laimi du kartus: gauna garantiją, kad jei įsigyta prekė pratęstos garantijos laikotarpiu suges – jokių finansinių nuostolių nepatirs, nes daiktas bus arba suremontuotas, arba pakeistas nauju. Antra – jei įrenginį per šį laikotarpį pavyks išsaugoti nesugedusį – dalis už garantiją sumokėtų įmokų bus grąžinta į vartotojo „Saugo“ sąskaitą.

Dirbdami su kitu startuoliu gyvybės draudimo srityje už Atlanto, „Saugo“ įkūrėjai teigia pastebėję, kad tokia dalies sumokėtos sumos grąžinimo idėja tampa vis labiau patraukli vartotojams.

„Mūsų tikslinė auditorija – tiek masinis vartotojas, kuris įsigyja brangesnę buitinę techniką, elektroniką ir nori ilguoju periodu apsisaugoti nuo remonto išlaidų, tiek tvarumu, daiktų ilgaamžiškumu besirūpinantys žmonės, kurie daiktui sugedus nepuola jo keisti kitu. Tvarumas XXI a., ypač technikos srityje, vis dar nėra vyraujanti tendencija, tad siekiama prisidėti jos populiarinimo“, – aiškina J. Čeponis.

Startuolis „Saugo“ vartotojams šiuo metu siūlo kelias paslaugas. Pagrindinė – dviejų tipų pratęsta garantija: įprasta garantija, dengianti gedimų remonto išlaidas pagal visus gamintojo garantijoje įvardytus punktus bei draudimo taisykles, arba „Premium“ garantija, kuri suteikia galimybę sugedus daiktui, jį iškart pakeisti nauju.

„Saugo“ bendraįkūrėjas Darius Kupliauskas yra atsakingas už verslo modelio ir platformos vystymą. Prieš prisijungdamas prie „Saugo“, jis įmonėje „Bitė Lietuva“ dirbo su pardavimų procesų automatizavimu, taip pat dirbo laisvai samdomu projektų vadovu. Trečias steigėjas Benas Poderis yra atsakingas už startuolio finansų valdymą bei investicijų pritraukimą. Jis dirba investicijų valdymo bendrovėje „Orion Asset Management“, kurioje eina investicinio fondo valdytojo bei Finansų rinkų ir privataus kapitalo investicijų skyriaus vadovo pareigas.

Į „Saugo“ investavusios „Orion Managing Partners“ savininkai yra verslininkai Paulius Vazniokas ir Saulius Garbaravičius.