„Luminor“ rezultatai: pelnas krito 2,6 karto, paskolų portfelis susitraukė 9%

Baltijos šalių banko „Luminor“ grynasis pelnas per trečią ketvirtį susitraukė 2,6 karto, o šiemet sausį-rugsėjį – 2,4 karto. Paskolų portfelis per metus sumažėjo daugiau nei 9%.

Bankas penktadienį paskelbė, kad trečią metų ketvirtį uždirbo 16,887 mln. Eur grynojo pelno, kai pernai atitinkamu periodu jis siekė 43,146 mln. Eur.

Grynasis pelnas šiemet per tris ketvirčius sudarė 49,965 mln. Eur, kai pernai atitinkamu periodu jis buvo 120,114 mln. Eur.

„Luminor” aiškina, kad trečiojo ketvirčio rezultatams toliau darė įtaką nenumatytos ir restruktūrizavimo sąnaudos, skirtos transformacijai paspartinti ir klientų patirčiai gerinti, t. y. technologinėms platformoms konsoliduoti, veiklos apimčiai reguliuoti, produktų ir paslaugų portfeliui supaprastinti, veiklos efektyvumui didinti.

Trečio ketvirčio metu „Luminor“ pradėjo perkelti klientų duomenis iš „Luminor|Nordea“ sistemų į vieningą „Luminor“ platformą.

Be to, teigiama, kad per trečią ketvirtį bankas įgyvendino griežtėjančio ES reguliavimo nuostatas dėl klientų identifikavimo internetinėje bankininkystėje ir padėjo klientams pradėti naudotis kitais identifikavimo įrankiais vietoje iki tol galiojusių kodų kortelių.

Paskolų klientams portfelis rugsėjo pabaigoje siekė 10,8 mlrd. Eur ir per metus buvo sumažėjęs 9,2%.

„Tokį rezultatą daugiausia lėmė kelių didelių perduoto paskolų portfelio pozicijų peržiūra, tačiau bendro kreditų portfelio kokybė išlieka gera. Be to, per pastaruosius 12 mėn. neveiksnių paskolų santykis sumažėjo nuo 5,7% iki 4,3%“, – aiškina bankas.

Per metus indėlių portfelis banke padidėjo 16,7%, iki 9,923 mlrd. Eur.

Banko grynosios palūkanų pajamos šiemet sausį-rugsėjį sudarė 189,2 mln. Eur, kai pernai tuo pat periodu buvo 194 mln. Eur.

Per 2019 m. trečiąjį ketvirtį „Luminor“ komanda sumažėjo 69 darbuotojais.

Augusios sąnaudos

„Luminor“ veiklos sąnaudos trečiąjį ketvirtį iš viso siekė 71,4 mln. Eur, t. y. 17,3 mln. Eur daugiau, nei praėjusiais metais, dėl, kaip teigiama, patirtų transformacijos sąnaudų ir grynojo paskolų klientams vertės sumažėjimo. Trečiąjį ketvirtį nenumatytos sąnaudos siekė 22,2 mln. Eur. 80% šių sąnaudų sudarė IT sąnaudos, 12% – kitos transformacijos sąnaudos ir 8% – personalo sąnaudos.

Palyginti su praėjusiu ketvirčiu, nenumatytų sąnaudų buvo 4,1 mln. Eur daugiau. Iš šios sumos 2,3 mln. Eur – technologijų pažangai skirtos IT sąnaudos.

„Luminor“ skaičiuoja esantis trečias pagal dydį finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalių bankininkystės rinkoje, 2019 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje turėjęs 16,8% indėlių ir 15,5% paskolų rinkos dalis.

2.500 „Luminor“ darbuotojų aptarnauja daugiau nei 1 mln. klientų. 1 lygio kapitalo pakankamumo (CET1) koeficientas yra 18,7%, o akcininkų kapitalas sudaro 1,6 mlrd. Eur.

Trečią ketvirtį buvo užbaigtas 1 mlrd. Eur sandoris, kuriuo JAV investicijų bendrovės „Blackstone“ vadovaujamas investuotojų konsorciumas užbaigė 60% „Luminor“ akcijų įsigijimo sandorį. Tai viena didžiausių investicijų Baltijos šalių istorijoje.