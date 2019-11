Rinka paplojo „Tallink“, nušvilpė „Merko“

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį turėjo progą įvertinti Estijos įmonių „Tallink Grupp“ ir „Merko Ehitus“ trečio ketvirčio rezultatus. Europoje pozityviai reaguota į pranešimus apie JAV ir Kinijos derybas.

Baltijos šalių pagrindinis akcijų indeksas „OMX Baltic Benchmark“ per dieną smuktelėjo 0,25%. 619 sandorių akcijų trijose biržose perleista už 907.000 Eur. Daugiausiai sandorių (150) sudaryta rezultatus paskelbusios keltų bendrovės „Tallink Grupp“ akcijomis, kurios pakilo 1,04%, iki 0,958 Eur.

Įmonė pranešė, kad trečią ketvirtį, kuris yra sezono pikas, uždirbo 54,6 mln. Eur grynojo pelno, kuris yra rekordinis pelnas įmonės istorijoje ir 18,5% didesnis, nei pernai atitinkamu periodu. Įmonės pajamos lyginamu periodu palypėjo 1%, iki 287,8 mln. Eur.

Įmonė teigia, kad prie gerų rezultatų prisidėjo sumažėjusios išlaidos laivų kurui, uostų mokesčiams ir bendrai „gera sąnaudų kontrolė“.

Estijos bendrovės „Enlight Research“ analitikai prieš pat rezultatų paskelbimą paskelbtame „Tallink Grupp“ vertinime teigia, kad įmonė pelningai veikė nuo pat atėjimo į biržą (išskyrus 2010 m.), o dividendus mokėjo kasmet nuo 2013 m. Teigiama, kad įmonė turi potencialo dėl į regioną atvedamų frančizės pagrindu veiksiančių tinklų (neseniai buvo pasirašyta sutartis su „Burger King“).

Pelnas susitraukė dvigubai

Kiek kitokie trečio ketvirčio rezultatai atskriejo iš statybininkės „Merko Ehitus“. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, bendrovės pajamos sumažėjo nuo 115,1 mln. iki 73,4 mln. Eur, o grynasis pelnas susitraukė dvigubai (nuo 5,6 mln. iki 2,8 mln. Eur). Reakcija biržoje – akcijų smukimas 2,42%, iki 9,1 Eur (119 sandorių). Įmonė suprastėjusius rezultatus aiškina tuo, kad per pastaruosius dvejus metus buvo užbaigti keli dideli statybų projektai, be to, statybų rinkoje esą jaučiamos atvėsimo nuotaikos. „Merko Ehitus“ pažymi, kad labiau koncentruosis į gyvenamąją statybą.

Sutiko atšaukti

Europos biržose ketvirtadienį tvyrojo pozityvios nuotaikos, visų pirma dėl to, kad JAV ir Kinija sutiko atšaukti dalį įvestų tarifų, o pirmoji prekybos susitarimo dalis turėtų būti pasirašyta jau per ateinančias dvi savaites.

Kaip pareiškė Kinijos komercijos ministerijos atstovas Gao Fengas, prekybos karas prasidėjo tarifų įvedimų, tad ir baigtis turėtų jų atšaukimu.

Gerų žinių buvo ir daugiau – lūkesčius pranoko Italijos mažmenininkų pardavimai. Mažmeninės prekybos apimtys šioje šalyje rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, paaugo 0,7%, kai ekonomistai prognozavo vidutiniškai 0,3% sieksiantį augimą. Per metus augimas sudarė 0,9%.

Tiesa, Vokietijos pramonės produkcijos sektorius smuko labiau, nei laukta. Produkcijos apimtys rugsėjį, lyginant su rugpjūčiu, krito 0,6%, nors buvo lauktas 0,3% smukimas.

Kilo 10%

Tarp pavienių įmonių išsiskyrė daugiau nei 10% kilusios didžiausios pasaulyje vėjo jėgainių turbinų gamintojos Danijos „Vestas Wind Systems“ akcijos. Bendrovė pranešė, trečio ketvirčio pardavimai šoktelėjo 30%, užsakymai pasiekė rekordines apimtis. Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT), lyginant su praėjusiais metais, šoktelėjo 55%, iki 429 mln. Eur. Tai viršijo analitikų lūkesčius.

„Bendrovės rezultatai kiek kertasi su dabartine situacija ir miglotomis šios rinkomis perspektyviomis. Gamintojai dėl vis labiau didėjančios konkurencijos buvo priversti mažinti maržas, o prekybos nesutarimai ir įtampa prisidėjo prie pardavimų mažėjimo“, – akcijų rinkos apžvalgoje rašo FMĮ „Myriad Capital“ analitikai.

Tą patvirtino ir pats „Vestas Wind Systems“ vadovas, kuris teigė, jog pelningumo maržos kenčia dėl tarifų ir padidėjusių gamybos išlaidų. Įmonė prognozuoja, kad šių metų pajamos sudarys 12,2 mlrd. Eur, o pelningumas sieks 8–9%.