Šiaulių bankas ketvirčio pelną didino dviženkliu dydžiu

Šiaulių banko grupė šiemet per tris ketvirčius uždirbo 40,595 mln. Eur grynojo pelno – 2,7% daugiau, nei pernai atitinkamu laikotarpiu, kai jis sudarė 38,496 mln. Eur.

Trijų ketvirčių tipinės veiklos rezultatas, palyginti su laikotarpiu prieš metus, augo 22%, pranešė bankas.



Vien trečiąjį ketvirtį banko grupė uždirbo 12,779 mln. Eur grynojo pelno – 11,6% daugiau nei pernai per tris ketvirčius (11,446 mln. Eur).

Anot banko pranešimo, prie gerėjančių tipinės veiklos rezultatų prisidėjo grynųjų palūkanų pajamų bei grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų augimas.

Banko grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 53 mln. Eur grynųjų palūkanų pajamų, t. y. 15% daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos išaugo 27%, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, ir viršijo 13 mln. Eur.

„Sėkmingi finansiniai rezultatai yra tvaraus ir nuoseklaus augimo pasekmė. Rezultatai rodo, kad einame teisinga kryptimi, o vertindami verslo aplinką manome, kad sąlygos, lemiančios spartų augimą, leis Šiaulių bankui augti ir toliau“, – pranešime komentavo Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Per tris ketvirčius banko grupė uždirbo 5,3 mln. Eur iš prekybos vertybiniais popieriais ir 5,9 mln. Eur iš prekybos užsienio valiuta.

Paskolų statistika

Banko grupės paskolų ir finansinės nuomos portfelis vien per trečiąjį ketvirtį portfelis padidėjo 7%, o nuo metų pradžios išaugo 17% ir rugsėjo pabaigoje viršijo 1,6 mlrd. Eur.

Per devynis šių metų mėnesius naujų kreditavimo sutarčių vertė viršijo 0,6 mlrd. Eur, t. y. 16% daugiau nei per atitinkamą 2018 metų laikotarpį.

Nuo metų pradžios naujų verslo finansavimo sutarčių vertė viršijo 400 mln. Eur, o portfelis augo 15%. Vartojimo finansavimo produktų portfelis iš viso per 9 mėnesius išaugo 32%, o naujų sutarčių vertė viršijo 100 mln. Eur.

Vien per trečiąjį ketvirtį būsto paskolų portfelis augo 27% ir pasiekė 82 mln. Eur.

Indėliai augo 8%

Indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugo 8% ir 2019 m. rugsėjo pabaigoje siekė beveik 2 mlrd. Eur.

Banko teigimu, toliau vyraujant mažoms palūkanų normoms, didžioji dalis indėlių tiesiog patikima laikyti einamosiose sąskaitose – per devynis šių metų mėnesius lėšos iki pareikalavimo padidėjo 128 mln. Eur.

Terminuotojų indėlių portfelis išaugo 22 mln. Eur, iš kurių beveik pusė pritraukta iš Vokietijos rinkos. Vokietijoje indėlių palūkanos mažėja, ypač ilgo termino, tuo tarpu Lietuvoje palūkanos išliko stabilios, aiškina bankas.

Sąnaudos pakilo 13%

Banko grupės veiklos sąnaudos, išskyrus susijusias su draudimo veikla, per metus išaugo 13% ir siekė 28 mln. Eur. Didžiąją sąnaudų dalį sudarančios darbo užmokesčio išlaidos per metus augo 8%. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą informacinių technologijų tobulinimą, su IT susijusios išlaidos per metus išaugo 48%.

Paskolų ir finansinės nuomos portfeliui per trečiąjį ketvirtį banko grupė papildomai apskaitė 3,2 mln. Eur atidėjinių, o nuo metų pradžios šios išlaidos sudarė 4,3 mln. Eur.

„Nuo 2018 m. taikoma 9-ojo TFAS metodika lemia, kad dalis atidėjinių turi būti pripažįstama jau išdavus paskolą, todėl augant paskolų portfeliui vertės sumažėjimo išlaidos didėja. Reikšmingų skolininkų segmentų kredito kokybės blogėjimo tendencijų nestebėta“, – pranešime aiškina bankas.

Banko išlaidų ir pajamų santykis už 2019 m. tris ketvirčius sudarė 40%. Nuosavo kapitalo grąža siekė 19,1%.

Bankas teigia atnaujinęs ir modernizavęs 19 skyrių visoje Lietuvoje, o bendra investicijų suma siekė virš 2,4 mln. Eur.

Šiaulių banko akcijos kotiruojamos „Nasdaq Vilniaus“ biržoje.