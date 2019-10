Biržas užtvindo finansinės ataskaitos, bet ne visi skaičiai džiugina

Vakarų Europos biržose pagrindine tema tarp investuotojų penktadienį, kaip ir visą šią savaitę, buvo įmonių skelbiami trečiojo ketvirčio rezultatai. Baltijos biržose rezultatų skelbimas įsibėgės tik kitą savaitę.

Penktadienio pavakarę vieningos krypties Europos biržose nebuvo. Vokietijos, Jungtinės Karalystės pagrindiniai indeksai krito 0,2-0,6%, bet Prancūzijos, Italijos indeksai buvo teigiamoje zonoje.

Investuotojai vertina bendrovių skelbiamus praėjusio ketvirčio rezultatus ir ypač įdėmiai žiūri į prognozes dėl ketvirtojo ketvirčio.

Jungtinės Karalystės banko „Barclays“ akcijos kilo daugiau nei 1%, nepaisant to, kad bankas pranešė per praeitą ketvirtį patyręs 232 mln. GBP nuostolių, įskaitant 1,4 mlrd. vertės atidėjimus, kurie buvo skirti draudimo išmokoms dengti. Praėjusiais metais per tą laikotarpį bankas buvo uždirbęs 1 mlrd. GBP pelno. Tiesa, išaugo korporatyvinės ir investicinės bankininkystės padalinių pelnai (nuo 431 mln. GBP praėjusiais metais iki 609 mln. GBP praėjusį ketvirtį).

FMĮ „Myriad Capital“ analitikai savo akcijų rinkos apžvalgoje pastebi, kad penktadienį stipriau brango prabangos prekių gamintojų ir mažmenininkių vertybiniai popieriai. Pavyzdžiui, geresnius, nei prognozuota, rezultatus paskelbė Prancūzijos bendrovė „Kering“. Po naujienų brango ir Italijos prabangių prekių gamintojos „Moncler“ akcijos.

Kone 18% krito Prancūzijos žaidimų gamintojos „Ubisoft“ vertybinių popierių kaina. Bendrovė perskaičiavo pelno prognozes, tikimasi, kad bendrai šių finansinių metų veiklos pelnas sieks 20–50 mln. Eur, kai anksčiau buvo skelbiama apie 480 mln. Eur. Prognozuojama, kad pajamos sudarys 1,45 mlrd. Eur (buvo 2,185 mlrd. Eur). Įmonė taip pat pranešė atidedanti trijų žaidimų planuotą išleidimą.

Rusijos centrinis bankas šiandien nuo 7% iki 6,5% sumažino bazines palūkanas. Tai buvo jau 4-tas palūkanų sumažinimas šiais metais. Teigiama, kad mažinti palūkanas privertė smukusi infliacija ir silpnokas ekonomikos augimas.

Rezultatai, tikėtina, bus investuotojų akiratyje ir šiandienos prekyboje JAV biržose. Vakar juos paskelbė bendrovės „Amazon“, „Intel“ ir daugelis kitų.

Beje, sekmadienį Lietuvoje ir kitose Europos šalyse bus atšauktas vasaros laikas, t.y. laikrodžiai bus persukami valanda atgal. JAV laiką persuks tik lapkričio 3 d., todėl visą kitą savaitę prekyba JAV biržose vyks kitu laiku, nei mums įprasta, t.y. prasidės 15:30 val., o baigsis 22 val., perspėja analitikai.

„Tallinna Vesi“ rezultatai

Baltijos šalių pagrindinis akcijų indeksas „OMX Baltic Benchmark“ per dieną palypėjo 0,08%. 361 sandoriu akcijų trijose biržose perleista už 672.000 Eur. Daugiausiai sandorių (37) sudaryti Estijos statybų įmonės „Merko Ehitus“ akcijomis, jų kaina nepakito.

Investuotojai jau turėjo progą įvertinti paskelbtus vandens tiekėjos „Tallinna Vesi“ rodiklius. Akcijos pakilo 0,45%, iki 11,1 Eur. Įmonės pajamos trečiąjį ketvirtį nepakito (buvo 16,49 mln. Eur), o grynasis pelnas pasistiebė 2,7%, iki 7,33 mln. Eur.

„Linas Agro Group“ pranešė apie patvirtintus pelno paskirstymo projektus, pagal kuriuos dividendų nenumatyta.

Kitą savaitę, pirmadienį-ketvirtadienį, trečiojo ketvirčio rezultatus skelbs nemažai Baltijos biržos įmonių.