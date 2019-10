„Swedbank“ ir SEB pelnai Lietuvoje augo vienaženkle išraiška

Per devynis mėnesius „Swedbank“ Lietuvoje uždirbo 95 mln. Eur grynojo pelno, SEB banko grupė – 87,8 mln. Eur. Pastarojo paskolų portfelis teaugo 2%. Abiejų bankų pranešimuose – susirūpinimas dėl pramonės ir verslo investicijų.

Pirmojo rezultatus paskelbusio „Swedbank“ Lietuvoje grynasis pelnas, palyginti su laikotarpiu prieš metus, augo 7%. Bendrosios pajamos didėjo 9%, iki 189 mln. Eur. Augino išaugusios skolinimo apimtys.

[infogram id="c3c561c2-2e1f-443e-96b8-2140cd7e16db" prefix="2WD" format="interactive" title="Swedbank 2019 3Q"]

„Per pirmuosius tris šių metų ketvirčius „Swedbank“ fiksavo tolygų skolinimo ir indėlių apimčių augimą. Lietuvos ekonomikai toliau augant tvariu greičiu, poreikis finansavimui ir privačių klientų, ir verslo įmonių srityse augo. Vartotojų ir verslo lūkesčiai išlieka arti dešimtmečio aukštumų. Kita vertus, atsiranda požymių, jog dėl išorinių veiksnių gamybos ir eksporto augimas lėtėja, tačiau nepaisant to, namų ūkių finansinė padėtis išlieka gera ir vidinis vartojimas auga“, – pranešime cituojama „Swedbank“ Lietuvoje vadovė Dovilė Grigienė.

„Swedbank“ Lietuvoje išlaidos, palyginti su 9 mėnesiais pernai, išaugo 10%, iki 77 mln. Eur. Tuomkart išlaidų ir pajamų santykis palyginamuoju laikotarpiu kilstelėjo 1 procentiniu punktu, iki 41%.

Per pirmą šių metų pusmetį „Swedbank“ Lietuvoje uždirbo 64 mln. Eur grynojo pelno, arba 10% daugiau nei prieš metus.

SEB rezultatai

SEB banko grupės 9 mėnesių grynasis pelnas, palyginti su laikotarpiu prieš metus, augo 9%, iki 87,8 mln. Eur. SEB banko grupės pajamos palyginamuoju laikotarpiu didėjo 7%, iki 162,7 mln. Eur.

Paskolų portfelis tepaaugo 2%, iki 6,4 mlrd. Eur.

[infogram id="d95d343f-1093-4d17-8b83-07807476a3d8" prefix="Mer" format="interactive" title="SEB 3Q"]

„Lietuvos ekonomika 2019 metų trečią ketvirtį tebeaugo sparčiai, tačiau pastebime vis daugiau požymių, rodančių, kad prastėjančios pasaulio ekonomikos raidos perspektyvos daro didesnę neigiamą įtaką mūsų šalies pramonei ir sektoriams, kurių veikla susijusi su eksportu. Tai iš dalies stabdo įmonių investicijas. Šalies įmonėms per tris šių metų ketvirčius SEB bankas suteikė 1.149 mln. Eur naujų paskolų, per 2018 metų tris ketvirčius, neįskaitant vienkartinio sandorio, buvo suteikta 1.210 mln. Eur paskolų. Daugiausia skolinosi prekybos, gamybos, paslaugų (įskaitant transporto) ir nekilnojamojo turto sektoriaus įmonės, kurioms suteikta 74% visų šalies verslui suteiktų paskolų“, – rezultatus pranešime komentuoja Raimondas Kvedaras, SEB banko valdybos pirmininkas.

Dėl augančių gyventojų realiųjų pajamų, užimtumo, banko vertinimu, „namų ūkių finansinė padėtis išliko stabili“.

„Teigiamos gyventojų nuotaikos, pagerėję migracijos rodikliai ir augančios pajamos lėmė, kad privačių klientų skolinimosi mastas ir toliau yra tvarus. Iš viso per tris ketvirčius SEB bankas gyventojams suteikė 344 mln. Eur vertės būsto, vartojimo ir kitų paskolų, per 2018 metų tris ketvirčius suteikta 353 mln. Eur paskolų, – komentuoja R. Kvedaras. – Stabili namų ūkių finansinė padėtis skatino gyventojus rūpintis savo finansiniu saugumu – palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2018 metais, per tris šių metų ketvirčius gyventojų indėlių banke padaugėjo 11% – iki 4,1 mlrd. Eur.“

Per šių metų pirmą pusmetį SEB banko grupė uždirbo 58,6 mln. Eur grynojo pelno, arba 14% daugiau nei prieš metus tuo pačiu laikotarpiu.