Biržose nuotaikas kartina JAV ir Kinija

Europos biržose nuotaikos antradienį buvo apniukusios dėl JAV ir Kinijos nesutarimų, bet Baltijos akcijų biržų užutekį neigiamas fonas aplenkė.

Pagrindiniai Europos biržų indeksai antradienio pavakarę buvo smuktelėję iki 1%, o rinkos akiratyje buvo JAV ir Kinijos santykiai. Neigiamų reakcijų sulaukė žinia, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija įves apribojimus šalies bendrovėms tiekti Amerikoje pagamintas prekes dar 28-ioms Kinijos kompanijoms ir organizacijoms.

Maža to, Kinijoje kilo nepasitenkinimo banga dėl klubo „Houston Rockets“ vadovo Darylo Morey žinutės „Twitter“ tinkle, kuria buvo išreikšta parama Honkonge vykstantiems protestams už demokratiją. Po to, kai D. Morey užstojo NBA komisaras Adamas Silveris, pagrindinė NBA rungtynių transliuotoja Kinijoje CCTV sustabdė ikisezoninių NBA varžybų transliacijas.

Sulaukta makroekonominių duomenų šūsnies. Vokietijos pramonės gamybos sektoriaus apimtys rugpjūčio mėnesį, lyginant su liepa, augo 0,3%, kai ekonomistai tikėjosi 0,2% sieksiančio kritimo.

Labiau nei tikėtasi smuko Italijos mažmenininkų pardavimai. Jų apimtys paskutinį vasaros mėnesį, lyginant su liepa, krito 0,6%. Buvo prognozuojamas 0,1% sieksiantis kritimas. Per metus mažmeninės prekybos apimtys augo 0,7%, nors dar liepą augimas siekė 2,4%. Remiantis Italijos statistikos departamento informacija, lyginant su praėjusių metų rugpjūčiu, elektroninės prekybos apimtys smuko 19,4%.

Tarp pavienių įmonių išsiskyrė Vokietijos diagnostikos ir farmacijos bendrovės „Qiagen“ akcijos, atpigusios 18%. Įmonė paskelbė, kad trečio ketvirčio pajamos augo 3%, nors prieš tai buvo kalbama apie 4–5% augimą.

„To priežastis – lėtėję pardavimai Kinijoje. Galutiniai rezultatai bus paskelbti spalio 30 dieną. Taip pat paskelbta, jog kompanijos vadovas Peeras Schatzas paliks savo postą“, – akcijų rinkos apžvalgoje pastebi FMĮ „Myriad Capital“ analitikai, skaičiuojantys, kad nuo metų pradžios „Qiagen“ akcijos atpigusios daugiau nei 7%.

JAV biržose prekybos sesija irgi prasidėjo akcijų pigimu paskelbus, kad gamintojų kainos rugsėjį, lyginant su rugpjūčiu, krito 0,3%, nors ekonomistai prognozavo 0,1% augimą. Be to, smulkaus verslo sentimentus ir optimizmą atsispindinčio indekso reikšmė rugsėjo mėnesį krito iki žemiausio lygio per Donaldo Trumpo prezidentavimo metus. Tai jau 3-ias mėnesis iš eilės, kai smulkaus verslo atstovų nuotaikos prastėja. To priežastis – tarifų pasekmės ir ekonomikos perspektyvų neužtikrintumas, sako analitikai.

Indeksas pakilo

Baltijos šalių pagrindinis akcijų indeksas „OMX Baltic Benchmark“ per dieną pakilo 0,32%. 422 sandoriais akcijų trijose biržose perleista už 837.000 Eur. Daugiausiai sandorių (46) sudaryta Šiaulių banko akcijomis, jų kaina smuktelėjo 0,39%, iki 0,51 Eur.

Aktyviau prekiauta ir rezultatus netrukus skelbsiančio uosto operatoriaus „Tallinna Sadam“ akcijomis, jos pakilo 0,76%, iki 1,995 Eur.