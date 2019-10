Vyriausybė pasiskolino už minus 0,025%, VVP paklausą didino naujasis rinkos dalyvis

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 4 metams ir 6 mėnesiams pasiskolino 45 mln. Eur už vidutines neigiamas 0,025% palūkanas.

Pirmadienį Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) platinimo aukcione investuotojų paklausa VVP pasiūlą viršijo beveik triskart ir siekė iš viso 132,4mln. Eur.

Tai buvo 2024 m. balandžio 17 d. m. išperkamos emisijos papildymo aukcionas.

Pastarąjį kartą ši emisija pildyta prieš 3 savaites. Tąkart pasiskolinti 40 mln. Eur pavyko su minus 0,018% pajamingumu. Investuotojų paklausa VVP pasiūlą viršijo triskart ir siekė iš viso 121,75 mln. Eur.

Tai buvo pirmasis vidaus rinkos aukcionas, kuriame dalyvavo naujoji Baltijos biržos narė „Erste Group Bank AG“, viena didžiausių finansinių paslaugų bendrovių Centrinėje ir Rytų Europoje. Jai praėjusią savaitę „Nasdaq“ suteikė leidimą prekiauti skolos VP rinkoje su atpažinimo kodu ERST. Būtent skolos VP, ypač Lietuvos ir Latvijos VVP, buvo priežastis, kodėl „Erste Group Bank AG“ susidomėjo vietine rinka.

Lietuvos ir Latvijos VVP institucinius investuotojus labiau dominti pradėjo, pasaulio rinkose išplitus neigiamų pajamingumų užkratui, kuris neaplenkė ir Lietuvos VVP.

Anot Lietuvos Finansų ministerijos, „Erste Group Bank AG“ narystė – reikšmingas įvykis visai Baltijos rinkai, „rodantis augantį Centrinės Europos investuotojų susidomėjimą Lietuvos vidaus VVP rinka bei pasitikėjimą šalies ekonomine raida“.

„Austrijos banko atėjimas suteiks daugiau galimybių Centrinės Europos investuotojams lengvai ir reguliariai įsilieti į Lietuvos VVP platinimo sistemą ir tokiu būdu išplėsti jos pirkėjų bazę. Kartu tai didins aukcionų pasiūlymų likvidumą bei konkurencingumą, skatins antrinę rinką“, – Finansų ministerijos pranešime cituojamas Audrius Želionis, ministerijos Valstybės iždo departamento direktorius.

Austrijos bankas „Erste Group Bank AG“ tapo septintuoju banku, dalyvaujančiu VVP aukcionuose. Šiuo metu Lietuvos VVP aukcionuose dalyvauja AS „Citadele banka“ (Latvija), AS „Luminor Bank“, AB „SEB bankas“, AB „Swedbank“, AS „Swedbank“ (Latvijos komercinis bankas), AB „Šiaulių bankas“.