Prabilo dar vienas „Danske Bank“ Estijoje darbuotojas: kuo daugiau sandorių, tuo daugiau premijų

Michailas Murnikovas, Danijos „Danske Bank“ padalinio Estijoje darbuotojas, naujienų agentūrai „Bloomberg“ papasakojo, kaip veikė už darbą su nerezidentais atsakingas banko padalinys tais metais, kai per „Danske Bank“ buvo sudaryta daugiausiai įtartinų sandorių.

M. Murnikovas „Danske Bank“ Talino padalinyje dirbo 2009-2015 m. ir, kaip pats teigė, buvo atsakingas už tiek nerezidentų sandorių, kiek tik padalinys pajėgdavo aptarnauti. Motyvacija tam buvo aiški – darbuotojams priklausomai nuo aptarnautų šio tipo klientų skaičiaus buvo išmokamos premijos.

M. Murnikovas yra vienas iš 14-os įtariamų „Danske Bank“ darbuotojų, įtariamų pinigų plovimo prevencijos operacijų nesilaikymu.

Jis sako, kad nerezidentai klientai už kiekvieną tarptautinę operaciją „Danske Bank“ mokėjo po 90 USD.

„Visas verslo modelis buvo pastatytas pagal tokį principą, kad visi banke uždirba iš nerezidentų vykdomų tarptautinių operacijų“, – sako 37 m. M. Murnikovas, pažymintis, kad vienos tokių operacijos sąnaudos bankui tesudarė 1 USD.

Iki 2013 m., kai „Danske Bank“ pelnas pasiekė piką, banko padalinys Estijoje aptarnavo 0,5 mln. transakcijų, kurias vykdė 4.000 nerezidentų klientų, daugiausiai iš buvusios Sovietų sąjungos šalių. Skaičiuojama, kad 2013 m. „Danske Bank“ nerezidentus aptarnaujančios padalinio pelno marža pasiekė 402%, kai, palyginimui, visoje grupėje ji tebuvo 7%.

Ne pirmas prabilęs asmuo

„Aš turėjau aiškų tikslą – aptarnauti 300 nerezidentų klientų, kad jie per metus įvyktų 40.000 transakcijų, tada aš gausiu premiją. Vienintelis įvertinimas, ar aš dirbu gerai, buvo kuo didesnis sandorių skaičius“, – sako M. Murnikovas.

„Danske Bank“ atstovai sako, kad kol teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą, bankas buvusių darbuotojų teiginių nekomentuos.

„Bloomberg“ pažymi, kad tai, ką papasakojo M. Murnikovas, labai panašu į tą banke vyravyusią verslo filosofiją, apie kurią pasakojo britas Howardas Wilkinsonas, buvęs „Danske Bank“ Baltijos šalių prekybos vertybiniais popieriaus skyriaus „Danske Markets“ vadovas.

Ponas Wilkinsonas teisėsaugos institucijoms atskleidė, kaip „Danske Bank“ Estijos filialas teikė paslaugas su įtakingais Rusijos politikais siejamiems klientams ir kompanijoms, įsikūrusioms Danijoje.

Pradžioje šis informatorius informaciją pateikė centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje. Duomenis apie įtartinas operacijas per Estijos padalinį jis nusiuntė dar 2013–2014 m., tačiau bankas nesiėmė aktyvesnių veiksmų.

Anot H. Wilkinsono, 80–90% iš 200 mlrd. Eur, kurie keliavo per „Danske Bank“, vėliau virto USD, nes praėjo per korespondentinius amerikiečių bankus „JPMorgan Chase & Co“, „Bank of America“ ir vokiečių „Deutsche Bank“.

H. Wilksonas bendravo su Estijos ir Danijos teisėsauga, visgi vėliau nusprendė bendradarbiauti su JAV institucijomis, iš kurių gali sulaukti solidžios premijos. Danijos žiniasklaidoje buvo pasirodžiusi informacija, kad H. Wilkinsonas gali tikėtis nuo 50 mln. iki 150 mln. USD siekiančio atlygio.

„Danske Bank“ dėl per banko padalinį Estijoje 2007-2015 m. galimai išplautų 200 mlrd. Eur yra tiriamas JAV, Danijos, Estijos, Prancūzijos, JK teisėsaugos institucijų, bankui gresia milijardinės baudos.