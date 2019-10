Mėnesio sandoris: „Mastercard“ pirkinys už 2,85 mlrd. Eur

JAV bendrovė „Mastercard“, kuri yra antra pagal dydį mokėjimų sistema pasaulyje, dar rugpjūtį paskelbė perkanti pirmaujančios Europoje mokėjimų realių laiku bendrovės „Nets“ verslo dalį už 2,85 mlrd. Eur.

„Nets“ kompanija parduodamame „paytech“ versle lieka mažumos akcininke.

Sandoris, tikimasi, bus užbaigtas 2020 m. pirmajame pusmetyje, gavus visus reikalingus reguliuojančių institucijų sutikimus.

Paskelbus apie pirkinį, „Mastercard“ akcijų kaina Niujorko akcijų biržoje pakilo 2%.

„Nets“ parduodama platforma leidžia atlikti mokėjimus realiu laiku tiesiogiai iš sąskaitos į sąskaitą. Pirkinys apima kliringo, momentinių mokėjimų paslaugas ir e-sąskaitų sprendimus. „Nets“ mokėjimų realiu laiku platforma leis sujungti milžinišką „Mastercard“ klientų bazę su technologiškai pažangia ir lengvai plečiama mokėjimų infrastruktūra, dar greičiau vykdyti mokėjimus bei suteiks papildomų galimybių, tokių kaip duomenų analitika bei apsauga nuo sukčiavimų. „Nets“ e-ID bei skaitmenizavimo paslaugos neparduodamos ir toliau bus plėtojamos „Nets“ grupėje.

„Per pastaruosius 5 metus „Nets“ sukūrė stiprią mokėjimų realiu laiku platformą, turinčią potencialo išaugti į globalią sistemą. Tačiau tam, kad tai įvyktų, reikalingas tarptautinio masto ir didesnių išteklių partneris. „Mastercard“ turi unikalias pozicijas realizuoti „Nets“ platformos galimybes globaliai“ – teigė „Nets“ vadovas Bo Nilsson.

„Nets“ grupė yra valdoma privataus kapitalo konsorciumo, susidedančio iš „Advent International“, „Bain Capital“, GIC ir „Hellman & Friedman“. Konsorciumas 2018 m. už 5,5 mlrd. Eur delistingavo „Nets“ grupę iš „Nasdaq“ biržos. „Mastercard“ įsigijimas daugiau nei pusę konsorciumo investuotos sumos sugrąžins į grupę vos per 2 metus. Gautos lėšos, planuojama, bus naudojamos skolų grąžinimui bei įsigijimams.

„Mastercard“ strategija

„Nets“ verslo dalies įsigijimas yra „Mastercard“ strategijos įsitvirtinti sparčiai augančioje momentinių mokėjimų rinkoje dalis. Per pastaruosius trejus metus mokėjimų gigantas įsigijo dar bent 7 „paytech“ verslus, tokius kaip „Vocalink“, „Transfast“, „Transactis“ ir kt. Visi jie turi sukūrę vienokią ar kitokią mokėjimų technologiją ar paslaugą.

„Nets“ įsigijimas pirmiausia išsiskiria dydžiu: palyginimui – „Vocalink“, antras didžiausias „Mastercard“ įsigijimas per pastaruosius trejus metus, kainavo GBP 700 mln. arba 4 kartus mažiau nei „Nets“. Antra, nors tas pats „Vocalink“ taip pat siūlo mokėjimus realiu laiku, „Nets“ išsiskiria universalumu bei galimybe sparčiai diegti ir plėsti platformą. Be to, tai pirmasis solidus „Mastercard“ pirkinys kontinentinėje Europoje.

Pirkinys taip pat yra „Mastercard“ partnerystės su Šiaurės šalių bankų mokėjimų platforma P27 tąsa. P27 kuria vietinių ir tarptautinių mokėjimų realiu laiku multi-valiutomis infrastruktūrą. P27 platforma, įkurta 6 Skandinavijos bankų („Danske Bank“, „Handelsbanken“, „Nordea“, „OP Financial Group“, SEB ir „Swedbank“) dar šių metų birželį pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Mastercard“, realiai reiškiančią, jog „Mastercard“ patikėta tapti P27 kliringo platforma. P27 ambicija yra tapti tarptautinių momentinių mokėjimų platformos prototipu – tai ją išskiria iš kitų iki šiol išvystytų momentinių mokėjimų platformų, kurios iki šiol daugiausiai koncentravosi į vietinius mokėjimus realiu laiku.

Mokėjimų rinka šiuo metu sparčiai keičiasi ir „Mastercard“ nėra vienintelė pasaulinė grupė, apsisprendusi kovoti už lyderės pozicijas, tad „paytech“ segmentas — kaip niekad populiarus M&A rinkoje. Vien šiemet sudaryti 3 sandoriai, viršijantys 20 mlrd. USD – sausį „Fiserv“ pasirašė „First Data“ pirkimo sutartį už 22 mlrd. USD, kovą „Fidelity National Information Services“ paskelbė įsigyjanti „Worldpay“ už 34 mlrd. USD. O gegužę „Global Payments“ užbaigė derybas dėl 21,5 mlrd. USD vertės „Total Systems“.

Reikšmė Lietuvai

Kalbant apie didžiausias lietuviškas „paytech“ kompanijas, investuotojų dėmesio (ir pinigų) pritraukimo lenktynes kol kas laimi „Transfergo“, nuo veiklos pradžios kasmet pritraukianti naujų lėšų. Iš viso – jau daugiau nei 30 mln. Eur nuo 2012 m.

Tuo tarpu „Paysera“ verslo augimui finansuoti iki šiol naudojo pačių uždirbtas lėšas. Šių metų pradžioje organizuotas STO bendrovei, deja, nebuvo sėkmingas.

Naujausia lietuviška mokėjimų bendrovė „MoQ“, įkurta vos prieš 1,5 metų, kol kas pasikliauja stipriu akcininkų užnugariu. Šios bendrovės tarptautinių investuotojų testas dar laukia.

Straipsnio autorė Jūratė Majauskienė yra Lietuvos „Summa Advisers“ asocijuotoji partnerė