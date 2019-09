„Thomas Cook“ žlugimas TUI akcijas pašokdino 8%

Britų kelionių milžinės „Thomas Cook“ žlugimas gali į naudą išeiti kitai turizmo gigantei Vokietijoje centrinę būstinę turinčiai TUI.

Pirmadienio rytą TUI akcijos Frankfurto biržoje šoktelėjo daugiau nei 8%.

Taip investuotojai reagavo į žinią apie „Thomas Cook“ žlugimą vertindami, kad „Thomas Cook“ bėdos teigiamai atsilieps vienai artimiausių konkurenčių TUI.

Kaip naujienų agentūrai „Reuters“ aiškino kalbinti analitikai, „Thomas Cook“ bankrotas iš rinkos nuims perteklinius turizmo operatorių pajėgumus, kurie neigiamai veikė kelionių organizatorių pelnus ir vos ne iki savikainos spaudė kelionių paketų kainas.

Didžiausio kelionių organizatoriaus „Novaturas“ akcijos Vilniaus biržoje į žinias apie „Thomas Cook“ problemas pirmadienio rytą nereagavo.

Prekyba „Thomas Cook“ akcijomis biržoje šiandien jau nevyksta. Penktadienį įmonės akcijos spėjo nugarmėti 23%, o per šiuos metus jos nuvertėjusios beveik 10 kartų.

VŽ rašė, kad „Thomas Cook“ žlugo nepavyks paskutinės minutės deryboms, kuriose siekta išgelbėti 178 metus veikusią kompaniją. Jungtinės Karalystės vyriausybė ištiesti pagalbos ranką šiai įmonei atsisakė. Po šio sprendimo bus įgyvendinama operacija, kurios metu bus siekiama sugrąžinti namo daugiau nei 150.000 britų keliautojų.

Skaičiuojama, kad kompanijos lėktuvai, viešbučiai bei kurortai aptarnaudavo apie 16 mln. poilsiautojų per metus. Be to, kelionių operatorei žlugus, darbo gali netekti 22.000 žmonių visame pasaulyje, įskaitant 9.000 darbuotojų Jungtinėje Karalystėje.