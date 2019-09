Naftos kainos šauna aukštyn, JAV leidžia naudoti rezervus

Naftos kainos pirmadienį pašoko iki aukščiausio lygio per paskutiniuosius 6 mėn. po šeštadienio atakų prieš naftos kompleksus Saudo Arabijoje.

JAV ateities sandoriuose nafta pabrango iki 61,10 USD už barelį, rinkoms laukiant, kad ir kiti didžiausieji naftos tiekėjai pradės didinti naftos kainas, rašo „Reuters“. Anot BBC, po atakų, „Brent“ rūšies žaliava pabrango 19%, iki 71,95 USD už barelį, o WTI tipo nafta pabrango 15% iki 63,34 USD už barelį.

Vėliau kainos šiek tiek sumažėjo, JAV prezidentui Donaldui Trumpui nurodžius atverti JAV federalinius naftos rezervus, siekiant stabilizuoti naftos kainas. Kaip įprasta, prezidentas D. Trumpas parašė „Twiter“, kad panaudos tiek rezervų, kiek reikės, kad rinkos būtų pakankamai aprūpintos.

VŽ rašė, kad po šeštadienį įvykusių dronų atakų Saudo Arabija naftos gavybą bus priversta sumažinti 50% – esą išpuoliai paveiks 5,7 mln. barelių gavybą per dieną. Tai sudaro apie 5% pasaulinės naftos gavybos per dieną.

VŽ anksčiau rašė, kad naftą eksportuojančių šalių kartelio OPEC (angl. Organization of the Petroleum Exporting Countries) pasauliui tiekiama naftos dalis šių metų liepą buvo sumenkusi iki 30% – žemiausio lygio per daugelį pastarųjų metų. Rugpjūčio pabaigoje „Brent“ tipo naftos kaina biržoje buvo apie 60 USD už barelį, o WTI tipo – 56 USD už barelį.

Tarptautiniai santykiai kaista

Iranas nepagrįstais pavadino JAV kaltinimą, neva Teheranas atsakingas dėl išpuolių prieš Saudo Arabijos naftos įmones.

„Kaltinamai melagingi, nepagrįsti ir diplomatijos požiūriu – nepriimtini“, paskelbė Irano Užsienio reikalų ministerijos atstovas. Šalies UR ministras Javadas Zarifas savo ruožtu apkaltino Jungtines Valstijas, o tiesiogiai – valstybės sekretorių Mike‘ą Pompeo, perėjus prie „maksimalaus melo“, kai nepavyko „maksimalaus spaudimo“ politika.

Šeštadienį JAV valstybės sekretorius apkaltino Iraną surengus išpuolius prieš Saudo Arabijos nacionalinę naftos kompaniją „Saudi Aramco“. Anot M. Pompeo, nėra jokių įrodymų, kad atakos buvo surengtos iš Jemeno.

„Teheranas atsakingas už beveik 100 atakų Saudo Aarabijoje, nors Rouhani ir Zarifas apsimeta, kad užsiima diplomatija“, — parašė M. Pompeo „Twiteryje“, kaltindamas Irano prezidentą Hassaną Rouhani ir UR ministrą J. Zarifą.

JAV prezidentas D. Trumpas „Twiter“ paskyroje parašė, jog yra priežasčių, kurios leidžia numatyti kaltininką ir, kad Jungtinės Valstijos pasirengusios reaguoti, kai tik sulauks Saudo Arabijos atsakymo, kokia jos nuomone, „buvo šios atakos priežastis ir kokiomis sąlygomis turėtume veikti“.

Sekmadienį JAV senate taip pat pasigirdo raginimų suduoti atsakomuosius smūgius Irano naftos objektams.

Tuo tarpu Irano Islamo revoliucinės kariuomenės vadas pareiškė, kad „Iranas pasirengęs karui“ ir pareiškė, kad Irano raketos gali pasiekti visas JAV karines bazes ir lėktuvnešius, esančius 2.000 km atstumu nuo Irano, praneša „Euronews“.