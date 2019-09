„INVL Asset Management“ teismui apskundė LB skirtą baudą

Turto valdymo grupės „Invalda INVL“ įmonė „INVL Asset Management“ apskundė teismui Lietuvos banko (LB) sprendimą skirti 140.000 Eur baudą už pažeidimus, susijusius su investicinių fondų platinimu, o už kitus trūkumus įmonę įspėti.

„INVL Asset Management“ teismo taip pat prašė laikinai sustabdyti LB įpareigojimą iki šių metų liepos 1 d. pašalinti pažeidimus ir veiklos trūkumus. Bendrovės teigimu, tai reikštų ypač dideles išlaidas į informacines sistemas, papildomų darbuotojų įdarbinimą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) birželio pabaigoje įmonės prašymą atmetė, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) rugsėjo 11 d. šį sprendimą panaikino ir grąžino VAAT jį nagrinėti iš naujo, nes pastarasis teismas iš esmės nenurodė jokių tokio sprendimo motyvų.

VŽ rašė, kad LB 140.000 Eur baudą „INVL Asset Management“ skyrė gegužę, be kita ko, už tai, kad įmonė pervedė dalį sumokėto valdymo mokesčio vienam iš jos valdomų investicinių fondų dalyvių ir taip pažeidė kitų dalyvių interesus. Be to, įmonė nepatvirtino priemonių, vertinančių, ar fondų vienetus platinančios įmonės tą daro efektyviai.

„INVL Asset Management“ teismo prašo panaikinti LB nutarimo dalis dėl pažeidimų arba pakeisti bendrovei taikomą poveikio priemonę į įspėjimą.

„Invalda INVL“ ir su ja susijusios įmonės užsiima įvairia investicine veikla, turto valdymu ir priežiūra, metalo ir medienos apdirbimu bei didmenine prekyba, informacinių sistemų kūrimu ir priežiūra, teikia žemės ūkio paskirties žemės administravimo, finansų ir buhalterinės apskaitos bei kitas paslaugas.

„Invalda INVL“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Papildomajame prekybos sąraše.

