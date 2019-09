„Saudi Aramco“ IPO žadama surengti „artimiausiu metu“

Saudo Arabijos naftos gavybos milžinės „Saudi Aramco“ viešas akcijų siūlymas (angl. initial public offering, IPO) įvyks jau „artimiausiu metu“, pareiškė bendrovės vadovas Aminas Nasseras.

Kalbėdamas su žurnalistais energetikos kongrese Abu Dabyje jis sakė, kad pagrindinė įmonės kotiravimo vieta bus Rijado birža.

„Pagrindinė kotiravimo vieta bus vietos rinka, bet mes esame pasirengę žengti ir į kitos šalies biržą“, – sakė A. Nasseras, jį cituoja „Financial Times“.

Neoficialiais duomenimis, parduoti 1% „Saudi Aramco“ akcijų ir atvesti įmonę į biržą planuojama šiemet, o 2020 m. gali būti ryžtasi dar 1% akcijų parduoti per kurią nors užsienio biržą, nurodo „Financial Times“.

Saudo Arabijos princas Mohommadas Bin Salmanas yra sakęs, kad nori į rinką paleisti 5% naftos bendrovės akcijų.



Apie „Saudi Aramco“ galimą žengimą į biržą jau kalbama ne vienus metus. Šį IPO planuota įgyvendinti 2018 m., bet planai buvo nukelti.

Pasaulį šis IPO domina dėl to, kad tai gali būti didžiausias istorijoje kada nors vykęs IPO, per kurį įmonė gali būti įvertinta 2 trln. USD. Maža to, pagal absoliučius skaičius „Saudi Aramco“ yra daugiausiai pelno pasaulyje uždirbanti įmonė.

Saudo Arabijos vyriausybė privatizuoti nedidelę dalį pagrindinės šalies įmonės akcijų nori dėl to, kad turėtų pakankamai lėšų įgyvendinti struktūrines Saudo Arabijos ekonomikos reformas, numatytas plane „Vision 2030“.

CNN rašo, kad Saudo Arabija prieš šį IPO dabar suinteresuota kuo labiau kilstelti naftos kainą rinkoje, kad „Saudi Aramco“ akcijos investuotojams atrodytų kuo patrauklesnės. Esą šalį tenkintų 80-85 USD už barelį naftos kaina, kai, palyginimui, dabar rinkoje nusistovėjusi 60 USD už barelį kaina.

Anot CNN, su siekiu kuo greičiau įgyvendinti IPO gali būti susijęs ir sprendimas pakeisti Saudo Arabijos naftos ministrą Khalidą Al-Falihą į šį postą paskiriant karališkosios šeimos narį Abdulazizą bin Salmaną bin Abdulazizą al-Saudą. K. Al-Falihas taip pat buvo atšauktas iš valdybos pirmininko pareigų. Neoficialiai kalbama, kad pastarasis nebuvo labai entuziastingas šio IPO atžvilgiu.