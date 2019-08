Drabužių bendrovei sugirgždėjo biržos išėjimo durys

Baltijos biržoje gali nebelikti finansinėje duobėje esančios estų drabužių prekybininkės „Baltika“, kurios pagrindinis akcininkas ketina skelbti oficialų siūlymą.

Kaip penktadienio rytą per biržą pranešė bendrovė, jos pagrindinis akcininkas, suomių investicinis fondas „KJK Fund SICAV-SIF“, paskelbė apie ketinimą supirkti visas likusias „Baltikos“ akcijas.

Būtinybė skelbti oficialų siūlymą atsirado „KJK Fund SICAV-SIF“ įgavus dominuojančią padėtį bendrovės akcininkų struktūroje. Pagal Estijos teisės aktus skelbti oficialų siūlymą fondas privalo per 20 dienų po įgautos dominuojančios padėties.

Dominuojančią padėtį suomių fondas įgavo po suorganizuoto papildomo viešo akcijų siūlymo, kuris buvo surengtas tam, kad būtų pritraukta lėšų neigiamu tapusiam įstatiniam kapitalui atstatyti. Buvo siekiama pritraukti 5 mln. Eur išplatinant 50 mln. akcijų po 0,1 Eur. „KJK Fund SICAV-SIF“ buvo pasiryžęs supirkti visą platinamą emisiją, jeigu kiti esami akcininkai nepasinaudotų pirmumo teise įsigyti akcijų ir nebūtų susidomėjimo ir iš kitų rinkos dalyvių.

Po naujos emisijos išplatinimo „KJK Fund SICAV-SIF“, iki tol valdęs 38,9% akcijų, tapo 89,69% nuosavybės savininku.

Per oficialių siūlymą ketinama supirkti visas likusias akcijas – tiek buvusias iki viešo siūlymą, tiek išplatintas per viešą siūlymą kapitalui stiprinti.

Supirkimo kainą ketinama paskelbti su oficialaus siūlymo prospektu.

Tiesa, pranešime per biržą „KJK Fund SICAV-SIF“ pabrėžia, kad per pastarąjį kapitalo padidinimą akcijas pirko po 0,1 Eur, be to, per pastaruosius 6 mėnesius fondas nėra pirkęs „Baltikos“ akcijų. Šie parametrai svarbūs tvirtinant oficialaus siūlymo kainą.

„Baltika“ pirmą šių metų pusmetį gavo 19,7 mln. Eur pajamų, arba 8% mažiau nei prieš metus.

Palyginamuoju laikotarpiu grynasis nuostolis išaugo nuo 0,9 mln. Eur iki 2,1 mln. Eur. Mažėjančios pajamos ir nuostoliai buvo stebimi ir ankstesniais metais. Kad išsigelbėtų, bendrovė ėmėsi reikšmingos verslo strategijos pertvarkos.

Seniai Baltijos rinkoje investuojantis „KJK Fund SICAV-SIF“ pastaraisiais metais mažinosi investicijas ne vienoje pozicijoje vietos rinkoje. Pasitraukta iš „Merko Ehitus“ gretų. Prieš tai jis buvo didžiausias mažumos akcininkas statybų bendrovėje. Mažintasi „Tallinna Kaubamaja Grupp“ akcijų.