Investuotojai atgavo tikėjimą – indeksai kyla

Savaitės pradžioje JAV ir Kinijos prekybinio konflikto išgąsdinti investuotojai įsidrąsino ir kėlė akcijų kainas. Baltijos biržoje nuo Šiaulių banko dėmesį kiek atitraukė statybininkų ir „Tallink Grupp“ rezultatai.

Vilniaus biržos indeksas ketvirtadienį kilstelėjo 0,02%, Rygoje akcijos bendrai brango 0,48%, Talino biržos indeksas smuktelėjo 0,14%, „OMX Baltic Benchmark“ kilo 0,12%.

Per 3 prekyvietes 487 sandoriais perleista akcijų už 773.668 Eur.

Bemaž pusę apyvartos sunešė tebeišliekanti aktyvi prekyba Šiaulių banko akcijomis – 340.540 Eur ir 83 sandoriai. Akcijos brangtelėjo dar 0,4% ir vis labiau kilo virš 50 centų ribos. Prekyboje aktyviausiai abiejose pusėse veikė paties Šiaulių banko klientūra. Pirkėjų pusėje apsireiškė ir „Interactive Brokers“ klientų.

Statybininkų rezultatai

Antroje vietoje pagal apyvartą (171.322 Eur) su 136 sandoriai buvo estų statybininkė „Merko Ehitus“. Prekybos aktyvumą lėmė ryte, prieš prekybą paskelbti antrojo ketvirčio duomenys, kurie nuvylė rinkos dalyvius – akcijos sesiją baigė atpigusios 2,09%, o sesijos metu pigimo būta ir beveik 4%.

Antro ketvirčio pajamos buvo 77 mln. Eur, pusmečio – 154 mln. Eur, kas yra atitinkamai 25% ir 16% mažiau nei prieš metus tais pačiais laikotarpiais. Kompanija pabrėžia, kad dėl susitraukusių užsakymų ir stambių projektų užbaigimų pajamų mažėjimas buvo lauktas. Jau anksčiau bendrovė yra sakiusi, kad tikslu laiko pelningumo atstatymą, o ne užsakymų auginimą bet kokią kaina.

Tiesa, šioje srityje investuotojams teigiamų pokyčių nepateikta. Antro ketvirčio grynasis pelnas per metus sumažėjo nuo 5,7 mln. Eur iki 1,7 mln. Eur, arba nuo 0,31 Eur iki 0,09 Eur akcijai. Pusmečio grynasis pelnas per metus sumažėjo nuo 6,9 mln. Eur iki 4,6 mln. Eur, arba nuo 0,38 Eur iki 0,25 Eur akcijai.

Per metus grynojo pelno (6 mėnesių) marža sumažėjo nuo 3,6% iki 2,9%. Bendrovė pabrėžia rinkoje tęsiantis „labai stiprią konkurenciją ir spaudimą kainoms“.

Savo ruožtu kita estų statybininkė „Nordecon“ ryte pranešė, kad antro ketvirčio pajamos per metus padidėjo 6,3%, iki 65,9 mln. Eur. Tiesa, pusmečio pajamos mažėjo 5%, iki 100,4 mln. Eur.

Per antrą ketvirtį uždirbta 1,3 mln. Eur pelno, beveik tiek pat, kiek ir prieš metus. Tačiau pusmečio grynasis rezultatas buvo neigiamas 0,6 mln. Eur, kai prieš metus nuostolis siekė 0,5 mln. Eur.

„Rinką toliau charakterizuoja aukšta konkurencija ir augančios sąnaudos“, – nurodoma bendrovės pranešime.

Po rezultatų pasyvioje prekyboje „Nordecon“ akcijos sesiją baigė nepakitusia kaina.

„Tallink“

Talino prekyvietės flagmanas „Tallink Grupp“ paskelbė antro ketvirčio rezultatus. Pajamos, palyginti su laikotarpiu prieš metus augo 0,3%, iki 256 mln. Eur. Pusmečio mažėjo 1%, iki 435 mln. Eur.

Antro ketvirčio EBITDA padidėjo 16,6%, iki 50,7 mln. Eur. Pusmečio EBITDA padidėjo 14%, iki 54,5 mln. Eur.

Antro ketvirčio grynasis pelnas per metus sumažėjo 2,6%, iki 14,9 mln. Eur. Pusmečio grynasis rezultatas pablogėjo nuo 4,3 mln. Eur nuostolio iki 10,4 mln. Eur nuostolio.

„Grupės antrojo ketvirčio rezultatas buvo teigiamai paveiktas sumažėjusių sąnaudų kurui, kurias lėmė susitarimai su kuro tiekėjais užfiksuoti kainą 41% įsigyjamo kuro 2019 finansiniams metams, ir sutaupymų iš bendro kuro suvartojimo, pasiektų per įvairias efektyvumo iniciatyvas“, – nurodė bendrovė.

Pusmečio keleivių srautas per metus sumažėjo 1,2%, iki 4,5 mln.

Neigiamai rezultatus veikė 7 laivų prišvartavimas remonto darbams, lėmęs plukdymų skaičiaus sumažėjimą. Taip pat prie neigiamų veiksnių įvardijama aukšta konkurencija maršrute tarp Estijos ir Suomijos, kuri spaudžia bilietus kainas.

Grupė pabrėžia, kad yra priklausoma nuo ekonominės situacijos Suomijoje, iš kurios susidaro beveik pusė plukdytojos keleivių srauto. O pastarojoje vartotojų nuotaikos toliau prastėjo.

Po rezultatų „Tallink Grupp“ akcijos pigtelėjo 0,41%.

Finansinėse bėdose atsidūrusi estų drabužių siuvėja ir prekybininkė „Baltika“ pranešė, kad per viešą siūlymą, kuriame platinta 50 mln. akcijų po 0,1 Eur, sulaukė 138 paraiškų iš viso 53,38 mln. akcijų.

Tikėjimas grįžo

Pasaulio akcijų indeksai ketvirtadienį jau užtikrinčiau kilo, išsisklaidžius baimėms dėl JAV ir Kinijos prekybinio konflikto.

Europos akcijų indeksas STOXX 600 pavakarę buvo pakilęs 1,14%, Vokietijos DAX augo 1,3%, Prancūzijoje akcijos bendrai pabrango 1,73%. Londone indeksas FTSE 100 augo 0,8%.

Ketvirtadienį prekyba JAV prasidėjo „Dow Jones Industrial Average“ atsigaunant 0,67%, S&P 500 indeksas kilo 1,1%, NASDAQ augo 1,4%.

Investuotojų dėmesyje toliau išlieka Donaldas Trumpas, o JAV prezidento dėmesio taikinys nukrypo nuo Kinijos prie FED. JAV centrinį banką prezidentas užsipuolė dėl esą per stipraus JAV dolerio. D. Trumpas pareiškė, kad „FED elgėsi neteisingai kiekviename žingsnyje“.

„FED nepateisino lūkesčių. Investuotojai tikėjosi švelnesnių komentarų iš JAV centrinio banko, tačiau jam nepavyko įtikinti rinkų. Todėl doleris sustiprėjo ir akcijos atpigo. FED, tikėtina, sumažins palūkanas vėl rugsėjį, ypač kai dėl naujų tarifų JAV ekonomikai atsirado papildomas rizikos veiksnys. Taip pat tikimasi daugiau skatinimo ir iš ECB rugsėjį“, – naujausioje apžvalgoje teigia suomių investicinio banko „Evli“ ir FMĮ „Evernord“ investicijų analitikai.

Jie taip pat įspėja dėl to, kad rugpjūtis tradiciškai yra nepastovus akcijų rinkose.

„Rinkos korekcija dar gali tęstis, nes susitarimas prekybiniame konflikte artimiausiu metu atrodo mažai tikėtinas. Be to, investuotojai tikriausiai yra labiau linkę pasiimti pelnus prieš atostogas po to, kai prieš 1–2 savaites rinkos pasiekė naujas aukštumas“, – komentuoja „Evli“ analitikai.

Kylant akcijoms, nuo rekordinių žemumų (minuso gilumų) ketvirtadienį atsitraukė obligacijų pajamingumai. Kiek anksčiau šią savaitę obligacijų su neigiamu pajamingumu apimtis buvo pasiekusi rekordinius 15 trln. USD.

Tiesa, obligacijų pajamingumai vis dar yra netoli rekordinių žemumų. Pavyzdžiui, Vokietijos 10 metų VVP pajamingumas ketvirtadienio pavakarę tebesiekė minus 0,564%.