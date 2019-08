„Swedbank“ po rezultatų pakoregavo Šiaulių banko akcijų tikslinę kainą

Po trumpalaikės panikos rinkose, išprovokuotos suintensyvėjusio prekybinio konflikto tarp JAV ir Kinijos, antradienį pasaulio akcijų indeksai bando atgauti jėgas. Tačiau „Goldman Sachs“ jau nebesitiki JAV ir Kinijos susitarimą įvyksiant iki prezidento rinkimų. Baltijos rinkoje gyvastį užtikrina flagmanas Šiaulių bankas.

Antradienį akcijų indeksai bandė atgauti praradimus, patirtus per kelias pastarąsias prekybos sesijas, ypač per išsipardavimą pirmadienį. Europos akcijų indeksas STOXX 600 pavakarę buvo pakilęs 0,47%, Vokietijos DAX augo 0,4%, Prancūzijoje akcijos be ...

