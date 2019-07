Amerikos ekonomika ir bendrovės viršija lūkesčius

Akcijų indeksai pasaulyje penktadienį kilo, investuotojams vertinant bendrovių, ekonominius duomenis ir vertinant centrinių bankų nusiteikimą skatinti ekonomiką.

Antrą ketvirtį JAV ekonomika augo 2,1% metiniu tempu. Ir nors jis buvo lėtesnis, nei fiksuotas pirmą ketvirtį (3,1%), šalies ūkis pranoko ekonomistų prognozes dėl 2%.

Tai yra silpniausias JAV ekonomikos augimas nuo 2017 m. pirmo ketvirčio. JAV ekonomikos statistika pateikė prieštaringą paveikslą.

JAV ekonomikos augimą palaikė stiprūs vartotojai – jų išlaidos augo 4,3%. Tai stipriausias augimas nuo 2017 m.

Savo ruožtu verslo investicijos, dėl prekybinių konfliktų išaugus neapibrėžtumui, smuko 5,5%, kad yra didžiausias nuosmukis nuo 2015 m. pabaigos.

Po paskelbtų ekonominių duomenų JAV akcijų biržos atsidarė indeksams kylant, kurie išvakarėse smuko, rinkoms sunerimus, kad FED galbūt per daug užbėgta į priekį su lūkesčiais dėl ekonomikos skatinimo.

„Dow Jones Industrial Average“ kyla 0,15%, S&P 500 indeksas auga 0,49%, NASDAQ kyla 0,95%.

JAV akcijų augimą penktadienį palaiko bendrovių skelbiami antrojo ketvirčio rezultatai.

„Twitter“ akcijos šoktelėjo beveik 7% po lūkesčius pranokusių rezultatų.

„Bendrovė paskelbė, jog antrą ketvirtį uždirbo 0,20 USD pelno akcijai. Pajamos sudarė 841 mln. USD. Analitikai prognozavo 0,19 USD pelno ir 829,1 mln. USD pajamų. Vidutinis aktyvių dienos vartotojų skaičius, kuriems peržiūrėjus reklamas, bendrovė generavo pajamas, siekė 139 mln. Tai 14% daugiau nei praėjusiais metais. Palyginimui, kito socialinio tinklo „Snap“ vidutinis dienos vartotojų skaičius siekė 203 mln. „Snap“ per antrą ketvirtį patyrė 255,2 mln. USD nuostolių, sugeneravo 388 mln. USD pajamų. „Twitter“ prognozuoja, kad pajamos trečią ketvirtį sudarys 815–875 mln. USD, o veiklos pelnas sieks 45–80 mln. USD. Nuo metų pradžios iki šiandien „Twitter“ akcijos buvo pabrangusios daugiau nei 32%, o „Snap“ net 221%“, – komentuoja Marius Vazalis, FMĮ „Myriad Capital“ finansų makleris.

Kiti svarbūs emitentų įvykiai JAV rinkoje – „Alphabet“.

Pirmosios akcijos pasileido į beveik 11% ralį po to, kai „Google“ motina išvakarėse paskelbė, kad apie 25 mlrd. USD savų akcijų supirkimo programą. Be to, bendrovės rezultatai pranoko lūkesčius. Vietoje lauktų 11,3 USD akcijai bendrovė uždirbo 14,21 USD. 38,94 mlrd. USD pajamos kiek viršijo lūkesčius dėl 38,15 mlrd. USD.

„Intel“, „McDonald‘s“, „Starbucks“ akcijos taip pat brangsta po lūkesčius pranokusių rezultatų.

Kol kas didžioji dalis, per 80%, antro ketvirčio rezultatus paskelbusių S&P 500 indekso bendrovių pranoko Volstrito lūkesčius dėl pelno ir maždaug 60% dėl pajamų.

„Kas dėl 2 ketvirčio rezultatų sezono, išsiskiria keletas bruožų. JAV paklausa išlieka ganėtinai atspari. Vartotojai yra šviesioji pusė. Pramonė lėtesnė, ypač kai kalbama apie trumpesnio ciklo ir tuos sektorius, kurie priklausomi nuo pasaulinio augimo ir prekybinių įtampų. Prognozės neatrodo tokios blogos, kaip bijota, tačiau lūkesčiai dėl antrojo pusmečio vis tiek mažėja. Kainų kėlimas ir sąnaudų valdymas padeda (bendrovėms – VŽ) atsverti nepalankų tarifų ir augančių išteklių kainą poveikį“, – komentuoja JAV finansų statistikos analizės bendrovė „FactSet“.

Išvakarėse stiprius svyravimus Europos centrinio banko (ECB) sprendimo dėl pinigų politikos ir spaudos konferencijos metu patyrę Europos akcijų indeksai penktadienį sugrįžo į augimo kelią, investuotojams teigiamai vertinant ECB signalus dėl ekonomikos skatinimo ir galimai – palūkanų kirpimo rugsėjį.

Europos akcijų indeksas STOXX 600 penktadienio pavakarę kilo 0,28%, Vokietijos DAX augo 0,34%, Prancūzijoje akcijos bendrai brango 0,50%.

Baltijoje – štilis

Baltijos biržoje prekyba penktadienį išseko – per 3 prekyvietes vos 356 sandoriais perleista akcijų už 598.633 Eur.

Vilniaus biržos indeksas penktadienį kilstelėjo 0,06%, Rygoje akcijos bendrai pigo 0,14%, Talino biržos indeksas leidosi 0,18%, „OMX Baltic Benchmark“ smuktelėjo 0,02%.

Nusekusioje biržoje estafetę iš Šiaulių banko perėmė „LHV Group“, tačiau ir estų banko prekyba tesiekė 129.094 Eur, akcijos brangtelėjo 0,85%.

Pasyvioje prekyboje nepakitusi liko Šiaulių banko akcijų kaina.

Trumpame pranešimų per biržą sąraše – „Tallinna Vesi“ antrojo ketvirčio duomenys, kuriuose – ne tik prastėję veiklos rezultatai (12,4%, iki 6,6 mln. Eur, mažėjęs veiklos pelnas, 48,9%, iki 2,8 mlrd. Eur, mažėjęs grynasis pelnas), bet ir bylinėjimosi dėl tarifų proceso papildomos išlaidos.