„AirBaltic“ kapitalo rinkose 200 mln. Eur pasiskolino už maždaug 6,75%

Latvijos skraidintoja „AirBaltic“ išsiplatino 5 metų trukmės 200 mln. Eur apimties obligacijų emisiją su metinėmis 6,75% palūkanomis.

VŽ žiniomis, emisijos pajamingumas buvo artimas kuponui – 6,75%, o investuotojų paklausa siekė iš viso bent 300 mln. Eur. Pati bendrovė tenurodė, kad obligacijų paklausa viršijo pasiūlą.

Į obligacijas investavo per 100 investuotojų iš 25 šalių.

„Air Baltic“ valdyba su „JP Morgan“ ir SEB svitoje rengė turnė pas investuotojus Baltijos šalių sostinėse, Londone, Frankfurte, Ciuriche, Ženevoje ir Helsinkyje.

Kapitalo pritraukimą bendrovė vadina istoriniu žingsniu.

„Mes ne tik išleidome didžiausią emisiją Latvijos istorijoje, bet tapome pirmosiomis Centrinės ir Rytų Europos oro linijomis, kurios pateko į tarptautines kapitalo rinkas su euroobligacijų pasiūlymu. Emisijos pagalba mes ženkliai sustiprinsime savo likvidumą ir toliau investuosime į savo lėktuvų parką“, – pranešime spaudai cituojamas Martinas Gaussas, „AirBaltic generalinis direktorius.

Pritrauktomis lėšomis bus tęsiama, anot vadovo, įmonės augimo strategija pagal verslo planą „Destination 2025“.

Liepos 10 d. „AirBaltic“ buvo suteiktas BB- stabilus išankstinis kredito reitingas.

Tautvydas Marčiulaitis, investicijų valdymo įmonės „Milvas“ partneris ir fondų valdytojas, išplatinimo kainą vadina „tikrai konkurencinga“.

„Ypač įvertinus, jog įmonės 80% akcijų valdo Latvija. Be to, įmonė ketina per ateinančius 5 metus pilnai atnaujinti lėktuvų parką ir vykdyti Baltijos šalims racionalią strategiją – įmonės visą lėktuvų parką sudarys nedideli „Airbus“ lėktuvai, talpinantys apie 150 žmonių. Tai turėtų leisti efektyviai vykdyti skrydžius daugeliu skirtingų krypčių net iš nedidelių Baltijos valstybių. Palyginimui, „Ryanair“ skraido su 180–200 vietų turinčiais lėktuvais. Tad „AirBaltic“, norėdama pasiūlyti tą pačią kryptį, gali pelningai skraidyti su mažesniu kiekiu keleivių. Juo labiau, naujieji lėktuvai yra labai efektyvūs, – sako investicijų valdytojas. – Įvertinus tai bei palyginus įmonės siūlomą pajamingumą su kitų panašių įmonių obligacijų pajamingumu, kaina yra patraukli ir labai konkurencinga.“

Platinimui talkininkavę SEB, Pauliaus Žurausko, banko Baltijos šalių Kapitalo rinkos vadovo, žodžiais teigia, kad „Baltijos ir Šiaurės šalių investuotojų bendruomenė sukūrė didelę paklausą, o šis pavedimas tiesia kelią Kapitalo rinkos plėtrai mūsų regione“.

Tiesa, vis tik, išplatintos obligacijos bus listinguojamos „Euronext Dublin“ biržoje, o ne Baltijos. Taip esą racionaliau dėl emisijos dydžio.

„Mūsų šalių kapitalo rinkos kol kas yra per mažos, užsienio investuotojai kol kas neturi apie jas daug informacijos. Tad 200 mln. Eur emisiją žymiai lengviau išplatinti užsienyje. Nors emisija vykdoma ne vietinėje rinkoje, tačiau tokių įmonių išėjimas į obligacijų rinką netiesiogiai skatina ir mažesnes įmones leisti obligacijas vietinėje rinkoje. Tai yra geras sėkmingo platinimo pavyzdys, kuris parodo, jog vietinėmis įmonėmis ir jų leidžiamais vertybiniais popieriais domisi tiek vietos, tiek užsienio investuotojai. Visi tokie pavyzdžiai, nors netiesiogiai, padeda vystytis vietinei rinkai“, – mano T. Marčiulaitis.

Pagrindinis bendrovės akcininkas yra Latvijos valstybė, turinti 80,05 % akcijų, o Larsas Thuesenas per jam priklausančią įmonę „Aircraft Leasing 1 SIA“ valdo apie 20 % akcijų.