Svarui prognozuoja paritetą su doleriu „Brexit“ be sutarties atveju

Svaras sterlingų gali nukristi iki pat pariteto su JAV doleriu, jeigu susiklostytų „Brexit“ be sutarties scenarijus, bent jau taip mano „Morgan Stanley“ analitikai.

Jų manymų, JK pasitraukimo iš ES be sutarties scenarijus tampa vis labiau tikėtinas. Štai, išvakarėse svaras JAV dolerio atžvilgiu nukrito iki 27 mėnesių žemumų, o euro atžvilgiu tapo pigiausias per pusmetį, rinkoje sustiprėjus lūkesčiams, kad būsimasis JK premjeras pasuks šalį „Brexit“ be sutarties keliu, kuris vestų į chaotišką pasitraukimo procesą.

Šio scenarijaus tikimybę lemia abiejų kandidatų į premjerus Boriso Johnsono ir Jeremy Hunto griežta retorika „Brexit“ atžvilgiu.

„Svaras patiria intensyvų pardavėjų spaudimą nuo tada, kai premjerė May pasitraukė iš lyderės pozicijų, palikdama rinkose augantį nerimą, kad JK gali judėti kietojo „Brexit“ link. Jeigu toks scenarijus materializuosis, svaro-dolerio kursas gali kristi iki pat 1-1,10 rėžio“, – „Morgan Stanley“ analitikus cituoja „Bloomberg“.

Trečiadienio popietę svaras kainavo 1,2411 USD ir laikėsi ties 27 mėnesiu žemumomis.

Iki šiol valiutų rinkos istorijoje fiksuotas tik vienas kartas, kai GBP USD krito žemiau 1,10 — 1985 m., JAV devalvavus dolerį.

GBP Eur kursas trečiadienio popietę siekė 0,9027.