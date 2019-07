„Danske Bank“ rinko informaciją apie banko nuodėmių viešintoją, teigia jo teisininkas

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“ inicijavo vidinį tyrimą dėl buvusio darbuotojo, kuris pradėjo bendradarbiauti su teisėsauga ir teikti informaciją apie per banką vykdytą pinigų plovimą.

Tai teigia šio buvusio „Danske Bank“ darbuotojo brito Howardo Wilkinsono advokatas Stephenas Kohnas, kuris tokią informaciją pateikė Danijos prokurorams.

Prokurorams skirtame advokato laiške, kurį turi britų leidinys „Financial Times“, rašoma, kad vidinis tyrimas apie H. Wilkonsoną pažeidė jo privatumą ir yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad H. Wilkinsonas teikė informaciją teisėsaugai apie neleistinas „Danske Bank“ veiklas.

„Bet kokia informacija, surinkta šio vidinio tyrimo metu, galėjo būti panaudota H.Wilkinsono diskreditavimui ar net šantažavimui, kad šis tylėtų“, – laiške teigia S. Kohnas.

„Financial Times“ duomenimis, tyrimui apie H.Wilkinsoną „Danske Bank“ norėjo nusamdyti privačią tyrimų bendrovę „Parsifal“, tačiau vėliau nusprendė tam pasitelkti vidinius banko išteklius.

Danijos prokurorai patvirtino, kad gavo S. Kohno laišką, tačiau atsisakė komentuoti jo turinį.

Konkrečiai „Danske Bank“ atsisakė komentuoti H. Wilkinsono advokato kaltinimus, nes esą nematė minimo laiško. Bankas teigia, kad tiesiog tiria bankui mestus kaltinimus dėl pinigų plovimo per Estijos padalinį.

Pradžioje pranešė centrinei būstinei

„Danske Bank“ dėl per banko padalinį Estijoje 2007-2015 m. galimai išplautų 200 mlrd. Eur yra tiriamas JAV, Danijos, Estijos, Prancūzijos, JK teisėsaugos institucijų, bankui gresia milijardinės baudos.

VŽ rašė, kad duomenis apie banko nuodėmes JAV institucijoms teikia britas H. Wilkinsonas, buvęs „Danske Bank“ Baltijos šalių prekybos vertybiniais popieriaus skyriaus „Danske Markets“ vadovas.

Ponas Wilkinsonas teisėsaugos institucijoms atskleidė, kaip „Danske Bank“ Estijos filialas teikė paslaugas su įtakingais Rusijos politikais siejamiems klientams ir kompanijoms, įsikūrusioms Danijoje.

Pradžioje šis informatorius informaciją pateikė centrinei „Danske Bank“ būstinei Kopenhagoje. Duomenis apie įtartinas operacijas per Estijos padalinį jis nusiuntė dar 2013–2014 m., tačiau bankas nesiėmė aktyvesnių veiksmų.

Anot H. Wilkinsono, 80–90% iš 200 mlrd. Eur, kurie keliavo per „Danske Bank“, vėliau virto USD, nes praėjo per korespondentinius amerikiečių bankus „JPMorgan Chase & Co“, „Bank of America“ ir vokiečių „Deutsche Bank“.

H. Wilksonas bendravo su Estijos ir Danijos teisėsauga, visgi vėliau nusprendė bendradarbiauti su JAV institucijomis, iš kurių gali sulaukti solidžios premijos. Danijos žiniasklaidoje buvo pasirodžiusi informacija, kad H. Wilkinsonas gali tikėtis nuo 50 mln. iki 150 mln. USD siekiančio atlygio.

Kaltinimai „Danske Bank“ istorijoje yra pateikti jau 10-iai asmenų, įskaitant buvusį banko vadovą Thomą Borgeną, taip pat banko finansų direktorių Henriką Ramlau-Hansen.

JAV gina informatorius

VŽ rašė, kad JAV yra viena daugiausiai apie bankų nusikaltinimus pranešusiems liudininkams atsilyginanti šalis, kurioje tokiems liudininkams yra atskiras įstatymas ir sukurta visa jų apsaugos sistema.

H. Wilkinsono advokatas S. Kohnas yra informatoriams ir JAV institucijoms tarpininkaujančios JAV teisės kontoros „Kohn, Kohn and Colapinto“ partneris.

„Informacijos turintys asmenys su JAV institucijomis gali susisiekti ir anonimiškai. Pranešus apie pinigų plovimo, mokesčių slėpimo, kyšininkavimo ir panašius faktus, galima tikėtis premijos, kuri siekia 10–30% nuo JAV institucijų pritaikytų finansinių sankcijų. Į šią premiją gali pretenduoti net ir ne JAV, bet ir kitų šalių piliečiai, o Jungtinės Valstijos į savo įsipareigojimus savo informatoriams žiūri labai rimtai“, – VŽ yra pasakojęs S. Kohnas.

Pasak jo, informatoriai dabar yra pagrindinis informacijos šaltinis JAV aptinkant sukčiavimo schemas.

S. Kohnas JAV išgarsėjo, kai vienam buvusiam Šveicarijos banko UBS darbuotojui, kuris informavo apie banko sukurptas mokesčių vengimo schemas, padėjo gauti 104 mln. USD premiją, kuri yra viena didžiausių tokio pobūdžio premijų JAV istorijoje. Pačiam UBS ši istorija kainavo 780 mln. USD.