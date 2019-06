„Swedbank“ klientas siuntė pinigus Dubajaus princui, nusiuntė sukčiams: susigrąžinti nepavyko

Lietuvos piliečiui E.S. nepavyko su Lietuvos banko pagalba iš Lietuvos „Swedbank“ išsireikalauti 22.700 USD, kuriuos jis prarado norėdamas nusiųsti, kaip pats teigė, Dubajaus princui.

Lietuvos bankas, išnagrinėjęs „Swedbank“ kliento ir banko ginčą, nusprendė, kad „Swedbank“ kliento reikalavimai yra nepagrįsti, nes jis pats savo iniciatyva inicijavo pervedimus, juos tinkamai patvirtino, todėl bankas nėra atsakingas už pinigų praradimą.

Ši istorija prasidėjo šių metų pradžioje, kai „Swedbank“ klientas vasario 10-21 d. inicijavo 5-is didelės vertės pavedimus į užsienį.

„Swedbank“ klientas pinigus siuntė į Tailando „Bangkok Bank“ – pradžioje 11.700 USD dviem asmenims, vėliau 8.109 USD kitam asmeniui, dar vėliau 18.009 USD vėl dviems minėtiems asmenims.

Ketvirtas 5.500 USD pavedimas buvo pateiktas į vieno asmens, kurio sąskaita yra Nigerijos banke „First Bank of Nigeria“, sąskaitą.

Nigerija sukėlė įtarimų

Būtent paskutinis pavedimas į Nigeriją ir sukėlė įtarimų banko „Swedbank“ darbuotojams, kurie kreipėsi į klientą norėdami pasitikslinti, ar pavedimą tikrai pradėti vykdyti. Klientas pageidavo, kad mokėjimo pavedimas būtų įvykdytas.

Tačiau „Swedbank“ darbuotojai nenurimo ir susisiekę su klientu telefonu klausė, ar šis tikrai pažįsta lėšų gavėjus, kuriems siunčia pinigus. Klientas laikėsi savo – esą asmenį, kuriam siunčia pinigus, pažįsta, todėl pavedimą reikia vykdyti.

Tą pačią dieną bankas klientui pateikė skubų paklausimą, prašydamas nurodyti, kokie dalykiniai santykiai jį sieja asmenimis, kuriems siuntė pinigus, nes banko turima informacija neatitiko tos, kurią apie save pateikė klientas.

Kai „Swedbank“ klientas supratęs klastą pateikė prašymą stabdyti pervedimus, bankas tą galėjo atlikti tik iš dalies, nes dalis pervedimų jau buvo įvykdyti.

Susipažino internetu

Banko klientas bankui „Swedbank“ per internetinę bankininkystės sistemą vėliau pateikė daugiau informacijos, kodėl vykdė stambius pavedimus į tolimas šalis.

Banko klientas aiškino, kad per susirašinėjimų programėlę „Grinder“ susipažino „su draugu, kuris prisistatė Hamdanu Bin Mahummedu, Dubajaus princu, ir žadėjo 50.000 USD dovanų namui įsigyti“.

E.S. teigė, kad draugas nurodė savo bankininko kontaktus, o bankininkas nurodė gavėjus, į kurių sąskaitas ir reikia atlikti mokėjimus.

„Tuo žmogumi labai pasitikėjau ir net nenutuokiau, kad tai bus kažkokio organizuoto nusikalstamumo gudrūs sukčiai. Tariamas asmuo mane patikino, kad reikės sumokėti tik už tarptautinius pinigų pervedimus“, – aiškino „Swedbank“ klientas.

Jis teigia, kad „Swedbank“ dėl prarastų pinigų kaltas dėl to, kad leido jam atlikti pervedimus neaiškiems asmenims, be to, esą buvo viršyti vienos dienos nustatyti mokėjimo pavedimų limitai.

„Atvykus daryti pavedimo banko konsultantė pasiteiravo, ar pažįstu asmenį, kuriam bus siunčiami pinigai, atsakiau, kad taip, nes labai pasitikėjau tuo asmeniu su kuriuo bendravau, nors asmeniškai nė vieno iš nurodytų gavėjų nepažįstu ir neturiu nieko bendro. Darant paskesnius tris mokėjimus banko padalinyje manęs net nesivargino pasiklausti, ar pažįstu nurodytus gavėjus ir kodėl tokios didelės sumos yra už tarptautinius mokėjimus, todėl buvau ramus, man nekilo jokio įtarimo. Darbuotojoms net parodžiau telefone susirašinėjimo informaciją reikalingą mokėjimams atlikti. Pasitikėjau darbuotojų kompetencija, nes pats niekada prieš tai nedariau tarptautinių mokėjimų ir nežinojau, ar reikia ir kokių patvirtinančių dokumentų reikia. Mokama buvo už paslaugas, kurių negavau ir tapau sukčių auka banko pagalba“, – aiškino „Swedbank“ klientas.

Norėjo pervesti 43.318 USD

Lietuvos bankas išsiaiškino, kad pavedimo dydžio limitai nebuvo viršyti, nes, kaip rodo „Swedbank“ pateikti duomenys, klientas pats fiziškai dalyvavo pateikdamas pavedimus, todėl apribojimai dėl limitų negalioja.

„Swedbank“ atmetė ir visus kitus kliento kaltinimus.

„Pareiškėjo banko sąskaitoje buvusių piniginių lėšų kilmė nekėlė abejonių, todėl nebuvo jokio pagrindo atsisakyti daryti pavedimus. Banko darbuotojai kliento teiravosi, ar jis pažįsta asmenis, kuriems nori pervesti pinigines lėšas, tik norėdami apsaugoti pareiškėją nuo trečiųjų asmenų galimos neteisėtos veiklos“, – aiškino „Swedbank“ atstovai.

„Swedbank“ klientas iš viso į užsienį pateikė 43.318 USD vertės pavedimų, bankui pavyko sugrąžinti 20.617,67 USD, todėl skaičiuojama, kad banko kliento patirta žala sudaro 22.700,33 USD.

„Swedbank“ klientas teisybės ieškojo ir prokuratūroje, tačiau prokurorai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą.

Visgi 2019 m. gegužės 28 d. Vilniaus apylinkės teismo nutartimi prokuroro nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą buvo panaikintas, todėl gali būti, kad ši istorija dar turės tęsinį.