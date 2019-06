VŽ paaiškina: kaip nukeliauja įmokos į pensijų fondus

Kaupiant pagal maksimalų kaupimo modelį, į II pakopos pensijų fondą kas mėnesį nukeliauja 3% nuo jūsų atlyginimo, o dar 1,5% nuo vidutinio atlyginimo šalyje kaip paskatinimą prideda valstybė.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad II pakopos fondą pasiekia atlyginimo po mokesčių (neto) dalis.

Saulius Jarmalis, „Sodros“ Komunikacijos skyriaus vedėjas, aiškina, kad klaidinga būtų manyti, jog II pakopos fondą pasiekia jokiais mokesčiais neapmokestinta atlyginimo dalis.

„Mokestinės lengvatos standartinėms iki 3% II pakopos pensijų kaupimo įmokoms nėra. GPM ir PSD mokesčiais apmokestinamas visas brutto darbo užmokestis, o ne po to, kai iš jo atskaitoma. Čia privalumas – tik valstybės mokama paskata“, – sako S.Jarmalis.

Kaip žinia, tik kai gyventojas pats moka įmokas į III pakopos pensijų fondą, jis gali vėliau susigrąžinti dalį GPM, nes prieš tai jį jau susimokėjo.

Nuo įmokų į III pakopos fondus ar pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis galima susigrąžinti 20% GPM nuo įmokų, tačiau lengvata galioja tik įmokoms iki 1.500 Eur. Tai reiškia, kad per metus daugiausiai galima susigrąžinti 300 Eur.

Priemoka pagal seną VDU

Beje, priedas į jūsų pensijų fondą taip pat keliauja ne nuo naujausio žinomo VDU, tačiau nuo buvusio prieš 1-2 metus.

„Principas paprastas – priedo nuo VDU mokėjimas yra numatytas biudžeto įstatyme, o jis tvirtinamas metų pabaigoje, kai imamas paskutinis turimas visų pilnų metų VDU vidurkis. Pavyzdžiui, biudžetas 2019 m. buvo tvirtinamas 2018 m. pabaigoje, kai buvo turimas 2017 metų VDU. Atitinkamai, kai 2019 m. pabaigoje tvirtinsime biudžetą 2020 m., imsime tokį VDU, kuris buvo vidutinis 2018 m. Pabrėžiu, kad imamas ne ketvirčio ar dar koks nors VDU, o vidutinis metinis“, – aiškina S. Jarmalis.

Šiemet tokia priemoka į pensijų fondus nuo VDU sudaro 16,4 Eur per mėnesį (196,8 Eur per metus).

Įmokos vėluoja pusantro mėnesio

Kaupiantiems II pakopos fonduose klausimų gali kelti ir tai, kodėl į pensijų fondą dalis atlyginimo nukeliauja su pavėlavimu.

Tarkime, šį birželį „Sodra“ įmokas į pensijų fondus pervedė nuo gyventojų atlyginimo šių metų balandį.

„Taip yra todėl, kad darbo užmokestį už balandį įmonės „Sodrai“ pateikia iki gegužės 15 d., bet tada mums dar reikia laiko duomenims apdoroti ir patikrinti. Tai reiškia, kad ir įmokos nuo atlyginimo ir valstybės paskata sumokamos šiek tiek vėluojant. Pavėlavimas gaunasi apie pusantro mėnesio. Bet mes, „Sodra“, savo darbą po to, kai jau turime galutinius duomenis, padarome greičiau negu per mėnesį. Realiai, per 2-3 savaites“, – sako S. Jarmalis.