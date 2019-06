„Swedbank“ stabdo Estijos padalinio vadovų įgaliojimus

Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Į galimo pinigų plovimo skandalą įsipainiojęs Švedijos bankas „Swedbank“ pirmadienio vakarą sustabdė Estijos „Swedbank“ padalinio vadovo ir finansų direktoriaus įgaliojimus. Postą palieka ir vienas Švedijos „Swedbank“ stebėtojų tarybos narys.

„Swedbank“ pranešė, kad įgaliojimai sustabdyti atliekant vidinį tyrimą dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų laikymosi.

Teigiama, kad įgaliojimai sustabdyti „iki atskiro pranešimo“.

Pasak banko pranešimo, Estijos „Swedbank“ vadovas ir valdybos pirmininkas Robertas Kittas bei finansų direktorius Vaiko Tammevalis taip pat palieka valdybos narių postus.

Taip pat paskelbta, kad savo pareigas palieka Švedijos „Swedbank“ stebėtojų tarybos narys Priitas Perensas.

Dar šiemet kovą paskelbta, kad Švedijos „Swedbank“ palieka vadovė Birgitte Bonnesen.

Švedijos žiniasklaidoje kritikos strėlės į p. Bonnesen lėkė po to, kai paaiškėjo, kad pernai spalio 23 d., viešai pristatydama banko trečio ketvirčio finansinius rezultatus, investuotojams ir rinkos dalyviams ji pamelavo, kad „Swedbank“ nėra įsivėlęs į jokias pinigų plovimo požymių turinčias operacijas. Esą nėra ir nebuvo jokių įtartinų operacijų.

Tuomet ji griežtai atmetė bet kokias spekuliacijas apie galimą „Swedbank“ įsitraukimą į pinigų plovimo veiklas, nors, kaip išsiaiškino žiniasklaida, tuomet „Swedbank“ jau turėjo 2018 m. rudenį atlikto vidinio tyrimo rezultatus.

Į viešumą buvo išlindusios detalės ir apie „Swedbank“ vadovės norą užčiaupti apie problemas kalbančius pavaldinius.

2011-2014 m. „Swedbank“ Baltijos šalyse vadovavusi p. Bonnesen grupės vadove buvo paskirta 2016 m., kai ankstenis vadovas Michaelis Wolfas buvo nušalintas dėl įtartinų sandorių.





Švedijos valstybinė televizija SVT, remdamasi turimais vidiniais banko dokumentais, skelbia, kad per „Swedbank“ 2008–2018 m. buvo atlikta 135 mlrd. Eur vertės įtartinų operacijų. Daugiausiai pinigų esą keliavo per Estijos padalinį iš Rusijos. Dar vasarį buvo kalbama apie 6 mlrd. Eur vertės įtartinas operacijas per „Swedbank“.

Tyrimai dėl galimo pinigų plovimo per banką šiuo metu atliekami Švedijoje, Baltijos šalyse, Europos centriniame banke.

Lietuvos bankas kol kas neinicijuoja atskirų tyrimų dėl Šiaurės ir Baltijos šalyse skambančių pinigų plovimo skandalų, kuriuose sumirga ir Lietuvos vardas, tačiau tikina, kad gali padėti savo kolegoms užsienyje, jei toks poreikis bus.