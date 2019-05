Gudraujantys investuotojai perka „Olainfarm“ akcijas

Investuotojams Baltijos šalyse bandant užbėgti įvykiams už akių ir pergudrauti rinką įsigyjant „Olainfarm“ akcijų, Europos investuotojai pasinėrė į išsipardavimo nuotaikas.

Baltijos šalių pagrindinis akcijų indeksas „OMX Baltic Benchmark“ trečiadienį smuktelėjo 0,61%. 583 sandoriais akcijų trijose biržose perleista už 1 mln. Eur.

Latvijos farmacijos įmonės „Olainfarm“ akcijomis sudaryta daugiausiai sandorių (117), jos kilo 5,61%, iki 6,02 Eur.

Rinkoje svarstoma, kad staigų „Olainfarm“ brangimą sukėlė dar antradienio pavakarę pasirodžiusi žinia, kad Latvijos Finansų ir kapitalo rinkos komisija (FCMC) patvirtino pagrindinio „Grindeks“ akcininko paraišką teikti oficialų siūlymą po 12,59 Eur. Akcijas supirks Lipmanių akcijas sukaupęs „Liplat Holding“. Planuojama, kad supirkimas užsibaigs birželio 28 d., o pinigais investuotojų akcijas pasieks liepos 5 d.

„Olainfarm“ pagrindiniai akcininkai ilgą laiką delsė supirkinėti akcijas, tačiau dabar, prispausti rinkos reguliuotojo, tam ryžosi. Kai kurie VŽ kalbinti makleriai mano, kad pinigus už priduotas akcijas gavę investuotojai juos investuos į tame pačiame sektoriuje veikiančią, tačiau skaidresnę ir pigiai vertinamą „Olainfarm“, tad esą į šią įmonę įžvalgiau investuoti jau dabar, o ne tada, atkeliaus pinigai iš akcijų supirkimo. Antradienį „Olainfarm“ akcijų kaina irgi palypėjo į viršų 3,64%.

„Čia tikrai gali būti tas lūkestis, kad nemažai milijonų gali būti nukreipti į toje pačioje srityje veikiančią įmonę „Olainfarm“, kurios rezultatai yra geri, o kaina yra pakritusi dėl ne su veikla susijusių priežasčių“, – sako Domas Klimavičius, Šiaulių banko finansų makleris.

Higieninio popieriaus gamintojos „Grigeo“ akcijų kaina trečiadienį koregavosi 1,8%, iki 1,365 Eur, bendrovei dar antradienį vakare paskelbus, kad per pirmus tris šių metų mėnesius uždirbo 2,839 mln. Eur konsoliduoto grynojo pelno – 19,7% mažiau nei pernai sausį-kovą (3,534 mln. Eur). Grupė per I ketv. šiemet gavo 37,02 mln. Eur konsoliduotų pardavimo pajamų – 2,5% daugiau nei per pirmus tris 2018 m. mėn. (36,118 mln. Eur).

Italijos bėdos

Europoje trečiadienį stebėtas akcijų išpardavimas – pagrindiniai indeksai smuko į pustrečio mėnesio žemumas.

„Vietinius investuotojų sentimentus veikia toliau besitęsianti agonija dėl prekybos nesutarimų. Taip pat prisideda įtampa ir politinėje erdvėje, nes Europos politinėse struktūrose prasideda aukščiausių politinių postų dalyba. Be to, padidėjo įtampa tarp Italijos ir Europos Sąjungos atstovų“, – akcijų rinkos apžvalgoje rašo FMĮ „Myriad Capital“ analitikai.

Pasirodė pranešimų, kad Italijos vyriausybei gali būti paskirta bauda dėl biudžeto ir išlaidų taisyklių nesilaikymo. Anot Italijos vicepremjero Matteo Salvini, Italijai už šiuos nusižengimus galėtų būti paskirta 3 mlrd. Eur bauda.

Investuotojai taip pat vertino naujienas, kad, remiantis preliminariai duomenimis, Prancūzijos vartotojų kainų indekso augimas šį mėnesį, lyginant su balandžiu, siekė 0,2%. Analitikai prognozavo 0,3%. Metinė infliacija šį mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sudarė 1%. Toks rezultatas buvo nuviliantis, kadangi dar praėjusį mėnesį metinė infliacija sudarė 1,3%. Tam įtakos turėjo pastaruoju metu smukusios energijos išteklių kainos.

Prancūzijos, antros didžiausios euro zonos ekonomikos, bendras vidaus produktas per pirmą ketvirtį, lyginant su paskutiniu praėjusių metų ketvirčiu, augo 0,3%. Tai atitiko prognozes. Prancūzijos vartotojų išlaidos, lyginant su kovo mėnesiu, augo 0,8%. Analitikai prognozavo 0,5% sieksiantį augimą.

Beje, taip pat paskelbta, kad Vokietijoje balandį 60.000 padidėjo bedarbių skaičius, nors ekonomistai prognozavo, kad jų skaičius bus sumažėjęs.