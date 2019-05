Šiųmečio IPO derliaus apžvalga: ne vien tik sėkmės istorijos

Šiais metais pagrindinėse JAV akcijų biržose – „Nasdaq“ ir NYSE – jau įvyko 90-ies bendrovių pirminiai akcijų platinimai (angl. initial public offerings, IPOs). Palyginimui, praėjusiais metais per tą patį laikotarpį minėtose biržose buvo listinguota beveik tiek pat kompanijų akcijų (91), o per visus 2018 m. – 258.

Statistika pakankamai įspūdinga, investuotojams tikrai yra iš ko rinktis, o pačios kompanijos, kol vis daugiau kalbama apie artėjantį stipresnį ekonomikos nuosmukį, skuba pasinaudoti rinkos galimybėmis.

Tiesa, nors IPO skaičius pakankamai didelis, tarp jų yra ir nemažai SPAC (angl. Special purpose acquisiton company), t.y. specialiai investicijų pritraukimui įkurtų įmonių. Iš esmės, tokių kompanijų tikslas yra pritraukti investuotojų lėšas ir tik paskui jas naudoti, pavyzdžiui, kitų bendrovių įsigijimams. Tokios įmonės prieš IPO dažniausiai jokios veiklos nevykdo, o visa rizika tenka investuotojams.

Dar kiek statistikos. Vidutinis IPO JAV rinkoje dydis šiemet sudaro 317,5 mln. USD (praėjusiais – 261,9 mln. USD). Didžiausi IPO – „Uber“ (akcijų išplatinta už 8,1 mlrd. USD), „Lyft“ (2,34 mlrd. USD), „Pinterest“ (1,4 mlrd. ). Yra ir mažesnių, siekiančių po 4–5 mln. USD. Palyginimui, lietuvių „NEO Finance“, valdanti platformą „Paskolų klubas”, per šiuo metu vykstantį IPO siekia pritraukti 0,5–2,5 mln. Eur.

Šie metai pasižymi tuo, kad į biržas ateina daugiau žinomų ir plačiajai visuomenės daliai geriau pažįstamų kompanijų. Praėjusiais metais to investuotojai kiek pasigedo. Ko gero, labiau galima buvo išskirti tik visiems puikiai pažįstamą „Spotify“, tiesa, kompanija net ir nevykdė tradicinio IPO.

Sėkmingi debiutai

Kaip sėkmingiausią šių metų debiutą JAV biržose galima paminėti „Beyond Meat“. IPO metu šios įmonės akcijos išplatintos po 25 USD, tačiau jau per pirmą prekybos dieną biržoje jų kaina į viršų šovė 163%. Akcijų įsigiję per IPO, šiuo metu turėtumėte sunkiai suvokiamą 228% kapitalo prieaugį.

Nors kompanijos veiklos modelis (mėsos pakaitalų gamyba iš daržovių ir augalinių produktų) šiais laikais tikrai yra perspektyvus, tačiau, vertinant finansinius rodiklius, tradiciniams investuotojams turėtų kaisti galva. Bendrovės pajamos pernai siekė viso labo 88 mln. USD, o nuostoliai sudarė apie 30 mln. USD. Įvertinus, kad dabar įmonės kapitalizacija (rinkos vertė) siekia net 4,7 mlrd. USD, santykiniai rodikliai atrodo tiesiog astronomiškai dideli.

Taip pat įspūdingai pasirodė vaizdo konferencijų paslaugas teikiančios kompanija „Zoom Video Communications“. Akcijos per pirmą dieną biržoje pabrango 72%, o nuo IPO yra pakilusios 119%.

Galima paminėti ir kitų keletą labai sėkmingų, tačiau mažiau žinomų biotechnologijų kompanijų debiutų biržoje. Pavyzdžiui, medicinos įrangos gamintojos „Shockwave Medical“ akcijos pirmą dieną biržoje pašoko 79%, o iki dabar pabrangusios 230%. Daug ką nustebino ir bendrovė „Silk Road Medical“, pademonstravusi 81% akcijų šuolį pirmą buvimo biržoje dieną.

Nusivylimas

Kaip nusivylimą turbūt būtų galima įvardinti visų labiausiai lauktą pavėžėjimo paslaugų įmonės „Uber“ debiutą. IPO dydis buvo mažesnis, nei planuota. Išplatinta akcijų už 8,1 mlrd. USD, tačiau bendrai įmonė buvo įvertinta kiek daugiau nei 75 mlrd. USD. Nemažai analitikų prognozavo, kad kapitalizacija viršys ir 100 mlrd. USD. Prie viso to, „Uber“ akcijos pirmą dieną dar ir atpigo 8%.

Galbūt investuotojai blaiviai įvertino bendrovės finansinius rezultatus. Visgi praėjusiais metais veiklos nuostoliai sudarė apie 3 mlrd. USD, nors pajamų augimas ir buvo pakankamai ženklus. Investuotojus kiek psichologiškai galėjo atstumti ir itin didelis dėmesys, be to, ir su pačiu laiku nepasisekė. Paaštrėję nesutarimai tarp JAV ir Kinijos bendrai kelia įtampą ir turi daug neigiamos įtakos investuotojų sentimentams bei akcijų rinkoms. Vien per gegužę pagrindinio JAV akcijų indekso reikšmė jau yra kritusi daugiau nei 4,2%.

Sulaukė dėmesio ir Lietuvoje

Tarp Lietuvos investuotojų daugiau dėmesio susilaukė didesnių bendrovių, tokių, kaip „Uber“, „Pinterest“, IPO. Iš dalies ir dėl to, jog dažnas naudojasi jų paslaugomis, jos daugeliui yra pažįstamos.

Sunku pasakyti, kiek konkrečiai lietuvių pavyko sudalyvauti pačiuose pirminiuose platinimuose. Žinomų kompanijų atėjimas į biržą dažniausiai pritraukia daug investuotojų, todėl pačiame IPO paprastam investuotojui būna išties sudėtinga sudalyvauti. Dažnai paklausa platinamų akcijų pasiūlą viršija kartais, o bent jau išreikšti norą sudalyvauti pirminiame platinime reikės sąskaitos didesniuose bankuose, kurie siūlo tokią galimybę savo klientams.

Tačiau per pirmąsias minėtų bendrovių akcijų prekybos dienas bandžiusių laimę biržoje tikrai buvo. Ypač netrūko susidomėjusių ir „Beyond Meat“ kompanija.

Laukia nauji

Žiūrint į būsimus šių metų IPO, verta paminėti tokias kompanijas, kaip „WeWork“, „Airbnb“, „Slack“, „Robinhood“.

Populiarių įmonių, tokių kaip „Uber“, „Pinterest“ atėjimas į biržą dažniausiai pritraukia daug investuotojų, todėl pačiame pirminiame platinime paprastam investuotojui būna pakankamai sudėtinga sudalyvauti. Dažnai ir platinamų akcijų pasiūlą paklausa viršija kartais.

Akcijomis pradėjus prekiauti biržoje, pulti jų iškart pirkti ko gero nelabai verta, ypač tada, kai norima investuoti ilgesniam laikui ir labiau prie širdies vertės investavimo filosofija. Taip, naujai išleistų akcijų kaina per pirmas dienas gali stipriai šoktelti į viršų, tačiau iš dalies suveikia ir FOMO (angl. Fear of missing out) efektas, kuomet investuotojai negalėję sudalyvauti IPO tiesiog perka jas biržoje.

Visgi nusprendus investuoti, palankiausia būtų luktelti, kol aprims visas IPO šurmulys, o akcijų kaina ir kintamumas nusistovės. Be to, neverta pirkti akcijų vienu metu, geriau pirkimą atlikti per keletą kartų, taip labiau „išsigryninant“ įsigijimo kainos vidurkį. Taip, „Pinterest” akcijos, palyginti su IPO kaina, pabrangusios 25%, tačiau „Uber“ akcijos nuo IPO dienos yra kritusios 10%, o „Lyft” – net 20%.

Plačiau apie šių metų IPO JAV biržose ir ką apie juos mano kiti analitikai skaitykite ČIA

Marius Vazalis yra FMĮ „Myriad Capital“ finansų makleris