Bitkoino šuolis – į 9 mėnesių aukštumas

Didžiausia pagal kapitalizaciją kriptovaliuta šoktelėjo iki 7.500 USD ir išjudino pakilimą tarp kitų kriptovaliutų.

Pirmadienį bitkoinas bando išsilaikyti virš 7.000 USD kartelės po to, kai išvakarėse pasiekė 7.500 USD kainą, aukščiausią nuo 2018 m. rugpjūčio.

Per savaitę kriptovaliuta jau šoktelėjo per 25%, o nuo metų pradžios yra pabrangusi per 86%.

Didžiausios pagal kapitalizaciją (124,9 mlrd. USD) kriptovaliutos šuolis po 6–9% kilstelėjo ir kitas didžiąsias kriptovaliutas. Tiesa, pirmadienį jau buvo fiksuojamas valiutų kainų atoslūgis.

