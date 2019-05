Po rezultatų „Apple“ vėl beldžiasi į trilijoninių kompanijų klubą

JAV technologijų kompanijos „Apple“ rinkos kapitalizacija vėl priartėjo prie 1 trln. USD po paskelbtų finansinių metų II ketvirčio rezultatų, kurie pranoko Volstrito lūkesčius.

„Apple“ akcijos antradienį, poprekybinėje sesijoje, šoktelėjo per 5%.

Antradienį teigiamą reakciją rinkoje lėmė kompanijos paskelbti finansinių metų II ketvirčio rezultatai.

Nors grynasis pelnas krito 10%, iki 2,46 USD akcijai, jis pranoko Volstrito lūkesčius dėl 2,36 USD akcijai.

Pajamos, palyginti su laikotarpiu prieš metus, mažėjo 5%, iki 58 mlrd. USD, kai analitikai tikėjosi 57,4 mlrd. USD.

Pajamos iš „iPhone“ pardavimų palyginamuoju laikotarpiu mažėjo 17,3%, iki 31,05 mlrd. USD, analitikai tikėjosi 31,1 mlrd. USD.

Slopstant „iPhone“ pardavimams, bendrovė dėmesį kreipia į paslaugų segmentą.

Pajamos iš paslaugų, tokių kaip „iCloud“, „Apple Music“ ar „AppleCare“, didėjo 16%, iki 11,45 mlrd. USD ir pranokos prognozes dėl 11,37 mlrd. USD.

Investuotojus pradžiugino „Apple“ paskelbta geresnė, nei laukta, III finansinių metų ketvirčio pajamų prognozė – 52,5–54,5 mlrd. USD prieš lūkestį dėl 51,94 mlrd. USD.

Be to, 11,2 mlrd. USD veiklos pinigų srautą per ketvirtį sugeneravusi „Apple“ paskelbė apie 0,77 USD akcijai dividendus, taip pat – 75 mlrd. USD apimties savų akcijų supirkimo programą.

„Mūsų kovo rezultatai rodo tebeišliekant stiprią 1,4 mlrd. aktyvių įrenginių bazę, mes pasiekėme visų laikų rekordą paslaugų segmente, pakilimą išgyvena dėvimųjų, namų ir aksesuarų kategorijos prietaisai“, – bendrovės pranešime cituojamas Timas Cookas, „Apple“ generalinis direktorius.

„Apple“ kapitalizacija po rezultatų priartėjo prie 1 trln. USD. Būtent „Apple“ pernai tapo pirmąją kompanija, peržengusia 1 trln. USD kapitalizaciją, prieš finansų rinkas ištinkant didžiausiai nuo praėjusios krizės korekcijai.

Šiemet „Apple“ akcijos jau yra pabrangusios 27%.

Prieš kelias dienas 1 trln. USD kapitalizaciją po paskelbtų lūkesčius pranokusių rezultatų pirmą kartą savo istorijoje peržengė „Microsoft“.